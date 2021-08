Héctor Béjar no es más ministro de Relaciones Exteriores. Su solo nombramiento ya había levantado muchas suspicacias por parte de ciertos sectores por sus antecedentes. No obstante, unas declaraciones previas a su nombramiento como canciller y que se propalaron el día domingo 15 de agosto fueron la gota que rebalsó el vaso.

En el video en cuestión se oye decir a Béjar que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”. Esto le valió un aluvión de críticas, entre las que destacó un comunicado de la Marina de Guerra del Perú, en el cual se catalogan las expresiones del ahora exministro como una afrenta.

Sin embargo, desde que se conoció su elección para dirigir la Cancillería, empezaron a salir a la luz varias frases de Béjar sobre terrorismo, la CIA, la Marina, Sendero Luminoso, etc., las mismas que alertaron sobre su postura en torno a estos polémicos temas. Estas son las que más revuelo causaron.

Las frases más polémicas de Héctor Béjar

1. Sobre la Marina de Guerra del Perú

“Porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA”.

Febrero 2021.

2. Sobre Sendero Luminoso y la CIA

“Estoy convencido de dos cosas, aunque no puedo demostrarlo. La primer: Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicio de inteligencia. Y dos: gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos”.

Febrero 2021.

3. Sobre la Comisión de la Verdad

“Cuando digo ‘No tiene perdón’, lo digo en términos morales. Es un tema espinoso. En el Perú tenemos que empezar por decir la verdad. Yo defenderé siempre a la Comisión de la Verdad, pero fue la ‘comisión de la media verdad’ , no por culpa de ellos sino por culpa del país que los condicionó”.

Entrevista revista Ideele, 2018

4. Sobre amnistía a terroristas

“Tendría que haber un cambio real, y en ese ambiente sí se podría pensar en las amnistías para militares, senderistas , emerretistas, incluido (Abimael) Guzmán, pero para eso tendría que darse una revolución de nuevo estilo, una revolución cívica, moral. No soy un iluso, sé que estamos muy lejos de eso”.

Entrevista revista Ideele, 2018

5. Sobre Sendero Luminoso

“Tengo varias críticas. Una: si el señor Guzmán quería la guerra, tenía que ir a la guerra. Dos: el uso de armas en manos de gente sin preparación política. ¡Todos esos chicos fueron a matar y a morir! Enséñale a hacer bombas y a usar el machete a un hijo de campesino de 16 años y pasa lo que pasó”.

Entrevista revista Ideele, 2018

6. Sobre la revolución como medio de cambio

“Yo he repetido muchas veces que ahora soy un pacifista, aunque sé que en el Perú hay problemas que no se van a solucionar sin una revolución ”.

Entrevista revista Ideele, 2018

7. Sobre sus ideales en el ELN

“Teníamos unas cuantas ideas muy simples: nacionalizar los recursos naturales, una reforma agraria profunda, una política exterior independiente. Esa era la plataforma para empezar a organizar un país socialista”.

Entrevista revista Ideele, 2018

8. Sobre el ELN

“Probablemente hubiéramos llegado a ser como las FARC sin el narcotráfico. Una suerte de guerrilla estabilizada. Teníamos campesinos que nos apoyaban y otros que estuvieron peleando con nosotros y que los mataron”.

Entrevista revista Ideele, 2018

9. Sobre el MRTA

“Claro que tengo amigos que estuvieron ahí y a los que considero excelentes personas, y justamente por eso es que soy tan crítico. Que me expliquen por qué secuestraron a la gente. Hay cosas vedadas que tú no puedes hacer, igual que en el caso de las FARC. ¿Porque eres revolucionario puedes enjaular a un tipo y encadenarlo? No apruebo esos métodos”.

Entrevista revista Ideele, 2018

10. Sobre Venezuela

“Es cierto que hay burocratismo, ineficiencia, corrupción. Posiblemente si fuera venezolano te diría otra cosa, pero yo te estoy hablando desde el punto de vista internacional. Primero hay que parar a Trump, y luego eliminar las sanciones por las que ese país no tiene ni un mísero peso”.

Entrevista revista Ideele, 2018

11. Sobre Cuba

“Que no haya relevo es un defecto, no solo de Fidel sino de Evo y de Ortega. No soy partidario de esas reelecciones. Ese tipo de izquierda tiene que buscar la manera de institucionalizar el poder ”.

Entrevista revista Ideele, 2018

12. Sobre el Grupo de Lima

“Es un grupo que conspira permanentemente contra Venezuela”.

13. Sobre Antauro Humala

“Cuando Antauro Humala se levantó, ¿qué hizo el Gobierno de Toledo? Mandó francotiradores. Antauro está preso pero él no mató a los policías. Fue un operativo ¿Quién lo hizo? Los servicios de inteligencia”.

Febrero 2021.

Héctor Béjar: sus frases ya como canciller

- Al asumir la Cancillería, Béjar también tuvo frases que causaron controversia, sobre todo las que se referían a la situación de Venezuela, la posible salida del Grupo de Lima y Unasur

14. Sobre Venezuela

“ Venezuela está bloqueado . (…) Mire, yo no le voy a opinar sobre Venezuela, porque están de por medio nuestras relaciones con Venezuela. Mi deber como canciller es mejorar las relaciones con Venezuela, así como con Colombia, Chile, Brasil…”.

Ceremonia de transferencia, agosto 2021.

15. Sobre posible salida el Grupo de Lima

“El Grupo de Lima tiene sus socios que han cambiado sus puntos de vista; son distintos ahora. Conversaremos con ellos sobre sus puntos de vista”.

Ceremonia de transferencia, agosto 2021.

16. Sobre Unasur

“Retiraremos del Congreso la solicitud para que el Perú denuncie el tratado que instituyó Unasur. Por el contrario, impulsaremos su reconstitución y modernización, como el organismo de cooperación y consulta”.

Ceremonia de transferencia, agosto 2021.

