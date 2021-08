Bloque magisterial de Perú Libre envuelto en una polémica

La bancada de Perú Libre está integrada por 37 congresistas y 17 de ellos son profesores, casi la mitad del grupo parlamentario. El domingo el programa ‘Punto final’ reveló que de los 17 maestros, 13 no aprobaron las pruebas que ordenó el Ministerio de Educación en la reforma magisterial. Los cuatro restantes no se presentaron al examen.

Los casos más relevantes son los de la congresista Jhakeline Ugarte Mamani, Pasión Dávila Atanacio, Nivardo Tello Montes, Paul Gutiérrez Ticona, Milagros Rivas Chacara y Hamlet Echeverría Rodríguez.

De Jhakeline Ugarte se indica que fue evaluada en siete oportunidades, pero no logró aprobar ninguna de ellas. Pasión Dávila aprobó en la séptima evaluación. Paul Gutiérrez acudió a las siete convocatorias y reprobó todas.

Milagros Rivas tuvo cuatro oportunidades, tampoco las aprobó. Igual sucedió con el congresista Hamlet Echeverría. En esta línea también está el vocero de Perú Libre, Alex Paredes. Nivardo Tello es uno de los cuatro que no se sometió a esta evaluación.

Respuesta

Sobre estos hechos buscamos a la congresista Jhakeline Ugarte. Ella consideró que la información es exagerada y que pretende hacerlos ver ante la población como los profesores que no quieren la evaluación. Calificó a la prueba como punitiva.

Pasión Dávila precisó que él aprobó la evaluación de ascenso de primera escala a tercera escala. “Hay un interés, quieren desacreditarnos porque estamos pidiendo la presidencia de la Comisión de Educación y no les queda otra que desacreditarnos”, anotó.

Alex Paredes, otro de los aludidos, refirió que en el 2012 se emitió la Ley de Reforma Magisterial y le bajaron el sueldo por trasladarse de una ley a otra ley, y para resarcir hicieron una evaluación extraordinaria donde había 150.000 postulantes para 50.000 vacantes.

“Así hubiéramos sacado todos veinte, no entrábamos porque no se trataba de meritocracia. Cuando quise reclamar sobre la calificación de preguntas de criterio, no me dejaron. Me dijeron que solo podía reclamar si la suma de calificación era correcta o no”, relata.

Paredes agregó que pese a ello tiene dos maestrías, una segunda especialidad y diplomados obtenidos con su dinero. Reclamó que el Ministerio de Educación incumple el reglamento que manda que la carrera profesional del docente debe ir acompañada de un programa de actualización profesional. Dijo que en 33 años de labor solo accedió a uno en 1990.

“El fondo de esta información es desprestigiarnos, deslegitimar nuestro reclamo para presidir la Comisión de Educación”, afirmó el legislador de PL.

El dato

Invitados. Alex Paredes indicó que la bancada de Perú Libre tiene 12 maestros invitados y 5 que son del partido político. Los 12 conforman un bloque magisterial que llegó por la organización denominada Coordinadora Nacional Magisterial. Entre los invitados están Jhakeline Ugarte, Paul Gutiérrez, Nivardo Tello y Hamlet Echeverría. Integran Perú Libre Pasión Dávila y Milagros Rivas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.