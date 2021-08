AAR: “El Gobierno está jugando con fuego al mantener a un canciller inaceptable”

Para Augusto Álvarez Rodrich, es necesario que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, renuncie a su cargo a la brevedad tras afirmar que ”el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, eso se puede demostrar históricamente, han sido entrenados para eso por la CIA”.

En consecuencia, y como el Ministerio de Defensa no se pronunció al respecto, la Marina de Guerra del Perú mediante un comunicado expresó su rechazo a las declaraciones de Béjar.

“Alguien como esa persona no puede ser el canciller de la República. La Marina de Guerra no tiene por qué sacar ese comunicado, pero no queda otra cuando el ministro de Defensa tiene tremendos problemas en el país. Fue expulsado de la PNP”, recordó.

El principal problema, según el análisis del periodista, es la gran cantidad de personas cercanas al Gobierno de Pedro Castillo que están ligadas al Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso.

El comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores sustenta que “las declaraciones del canciller están siendo manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto con el propósito de desacreditarlo y obtener la censura”

“Tenemos a un canciller de la República con añoranzas por el Movadef, por el terrorismo y la guerrilla. Hace un año, no es mucho tiempo, es lo que sigue pensando este señor. Es una vergüenza para el país que no haya salido del cargo”, criticó.

Rodrich calificó como “romántico de la subversión” al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, sostuvo que es inaceptable que el canciller mancille el honor de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, a la cartera que representa.

“El señor Béjar ha demostrado ser una alfombra roja del chavismo para que pueda llegar acá Evo Morales y todas esas ideas. La Cancillería busca proteger intereses de mediano a largo plazo y no los intereses políticos de las amistades del señor Béjar”, acotó.

Por último, alegó que esta crisis puede afectar al presidente de la República, Pedro Castillo, quien podría afrontar una moción de vacancia por parte del Congreso.

“El señor Béjar no cumple, satisface los intereses de la política exterior del país. (...) El Gobierno del señor Castillo está jugando con fuego al mantener a un canciller inaceptable”, concluyó.

