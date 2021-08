Walter Ayala: “Se va a potenciar la inteligencia en el Vraem. La captura de Víctor Quispe es cuestión de tiempo”

La designación del letrado Walter Ayala causó polémica porque circuló la versión de que como suboficial de la PNP fue pasado al retiro por medida disciplinaria. Además de este caso, Ayala aborda otros temas candentes relacionados con su estratégico despacho.

¿Conoce a Freddie Usquiano Núñez?

No lo conozco ni tampoco me une algún vínculo de amistad con dicha persona.

Sin embargo, la policía lo responsabilizó a usted por la fuga de Usquiano en su época de suboficial de la institución policial.

No soy responsable de ninguna fuga. Freddie Usquiano nunca estuvo bajo mi custodia. El viernes 3 de mayo de 1996, al ingresar a las instalaciones de la Dirincri, me dirigí a la División de Investigación de Robos, unidad donde laboraba. Una persona que estaba en la puerta y que respondía al nombre de “Tony” preguntó por el suboficial Chauca Ramos. Fue entonces que fui a buscar a mi compañero de armas, y al no encontrarlo en su oficina regresé, pero el tal ‘’Tony” ya se había retirado de la sede policial.

¿Qué había sucedido?

Como parte del servicio policial fui cambiado de colocación a Bagua, y cuando regresé a Lima me comunicaron que la Inspectoría de la Dirincri había iniciado una investigación en mi contra. Me interrogaron si conocía a Freddie Usquiano Núñez, un sujeto que había fugado de la sede de la Dirincri, por el cual me estaban vinculando. En todo momento declaré que no lo conocía y que tampoco sabía que estaba requisitoriado. ¿Cómo podría saberlo si no conocía su identidad verdadera? Recién cuando el instructor de la investigación me mostró una fotografía del Reniec de Freddie Usquiano, respondí que era el tal “Tony” que llegó a la Dirincri preguntando por el suboficial Chauca.

¿Ahí terminó todo? ¿Qué hizo usted para deslindar responsabilidades?

Con ayuda del suboficial Chauca se ubicó a Freddie Usquiano, quien fue puesto a disposición de la Dirincri y, pese a ello, me pasaron al retiro injustamente.

¿Qué es lo que sucedió?

El 10 de junio y el 10 de julio de 1996, la Inspectoría concluyó que yo no tenía responsabilidad en la evasión de Freddie Usquiano. Pero el entonces director de la Dirincri, el general Raúl Loarte Ramos, dispuso reabrir mi caso y sin ningún argumento ordenó que me “cortaran la cabeza”. Es así que el Consejo de Investigaciones de Suboficiales de la Dirincri me sancionó con 6 días de rigor y posteriormente me pasó al retiro, el 6 de enero de 1997. Fue un abuso.

Usted apeló a la decisión, pero el Ministerio del Interior ratificó la baja por medida disciplinaria.

Es verdad, pero después presenté un recurso de amparo y, luego de varios años, el Poder Judicial me dio la razón. Dejó sin efecto las resoluciones que dispusieron mi pase al retiro por medida disciplinaria, el 22 de diciembre del 2003. Fui reincorporado al servicio activo en 2013 por mandato judicial. Aquí están los documentos que demuestran lo que afirmo. “(El pase al retiro) fue un acto arbitrario y desproporcionado (...) por cuanto no se acreditó su participación en los hechos que se le imputan, y se le impuso una sanción de 6 días de rigor y se le pasó a la situación de retiro por medida disciplinaria (...). Después el mismo año yo solicité mi pase al retiro. (El ministro Ayala entregó documentos para acreditar su versión).

¿Por qué el general Loarte actuaba así con usted?

No fue lo único que hizo. Cuando estaba en Bagua y me llamaron a Lima, pensé que era por un acenso. Y en lugar de eso me pasaron al retiro. El 15 de marzo de 1996, antes del incidente con Freddie Usquiano, participé en una persecución y captura de tres delincuentes y la recuperación de armamento de guerra y un camión distribuidor de cerveza. Mi ascenso por acción distinguida quedó paralizado por orden del general Loarte.

En la reciente renovación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se respetó el escalafón en los casos del Ejército y la Fuerza Aérea para nombrar a los nuevos comandantes generales, al ser designados los números dos de cada institución. ¿Por qué no sucedió lo mismo con la Marina?

Al asumir la cartera de Defensa pedí información al equipo de trabajo y las decisiones se tomaron de acuerdo con el escalafón. El almirante Alberto Alcalá Luna estaba tercero en la línea de mando y por esa razón fue designado comandante general de la Marina. Su designación es legal y estaba dentro del rango.

¿Fue por alguna animadversión en el Gobierno respecto a la Marina?

De ninguna manera. No comparto ese tipo de abusos porque lo viví en carne propia cuando estaba en la Policía Nacional.

El presidente Castillo en su discurso afirmó que se acabará con el “amiguismo” en los ascensos militares. ¿Qué cambios va a introducir el Gobierno? ¿Cómo será ahora el proceso de ascensos y pases al retiro?

Es lo que dice la ley, van a prevalecer la meritocracia y la antigüedad.

Después de la masacre en Vizcatán, ¿qué avances han conseguido las fuerzas de seguridad en la zona?

Luego de la matanza en el Vizcatán, el sector Defensa tomó la decisión de establecer una base militar en San Miguel del Ene, con la finalidad de establecer presencia efectiva del Estado en esta zona tan golpeada por la delincuencia terrorista y el narcotráfico. Hay que resaltar la decisión del presidente Pedro Castillo y del premier Guido Bellido de fortalecer la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo mediante una respuesta integral del Estado. Se ha aprobado la formación de una mesa de trabajo multisectorial que verá las necesidades de la población del Vraem.

¿Habrá un cambio de estrategia?

He recibido una explicación muy satisfactoria del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y personalmente he visitado varias bases en la zona del Vraem. Se va a potenciar la inteligencia, porque el objetivo principal es la desarticulación total de la organización terrorista de los hermanos Quispe Palomino. Su captura es cuestión de tiempo.

Ese grupo comenzó a operar en 1999, durante el Gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿sobrevive porque lo financia el narcotráfico o por problemas de estrategia?

La decisión del Gobierno es tomar el toro por las astas y hacer frente a los delincuentes de una manera más integral y holística. Sin duda, estos remanentes de la organización terrorista de Sendero Luminoso sobreviven del narcotráfico, y esta situación se tiene que atacar en varios niveles por el Estado

¿Qué opina de la investigación al premier Guido Bellido y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por su presunta relación con dicho grupo de Víctor Quispe Palomino?

Es una investigación preliminar, sin embargo, lamentablemente, ya están siendo acusados. No olvidemos que hay una candidata presidencial (Keiko Fujimori) que participó en las elecciones estando acusada. Y también un candidato al Congreso (José Luna Gálvez) que estuvo con detención domiciliaria. Por lo tanto, vivimos un Estado de derecho y existe presunción de inocencia.

Después del discurso presidencial han surgido versiones sobre el retorno al Servicio Militar Obligatorio (SMO). ¿Qué se ha decidido?

El Servicio Militar Voluntario (SMV) se va a repotenciar dando los beneficios tanto económicos como capacitación porque el objetivo es brindarle a la juventud posibilidades de futuro, y para ello se están trabajando diversas variables que nos permitan a mediano plazo tener un Servicio Militar Voluntario de calidad con valores y principios e identidad nacional. Por ejemplo, existe un instituto que solo abarca a 1.200 alumnos, pero en mi gestión ampliaremos esas vacantes a 7.000 alumnos. Con respecto al Servicio Militar Obligatorio, es un tema que se evalúa en una mesa de trabajo.

Los expertos advierten que restituir el Servicio Militar Obligatorio sería un retroceso en materia de derechos humanos. ¿Ha visto ese aspecto?

Estamos evaluando. Lo importante es que el SMO no contravenga la dignidad de la persona, la Constitución ni los tratados internacionales.

¿Se hará más atractivo el SMV? Un soldado del SMV recibe mensualmente 256 soles y un sargento primero del mismo SMV obtiene 365 soles mensuales. Muchos de los efectivos del SMV sostienen a sus familias y con ese dinero cubren poco o nada.

Esa inquietud la he recogido de los propios soldados. Sin ninguna duda, el incremento económico es necesario.

¿Se tiene previsto algún monto?

Al respecto, hemos creado una mesa de trabajo que está haciendo el estudio en ese extremo con el fin de coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas el aspecto presupuestario.

La agenda de las compras militares

Debido a la pandemia quedó en evidencia la necesidad de más helicópteros de transporte en las FF. AA. ¿Qué planes de adquisición se han previsto?

Los contratos de adquisición son parte de un proceso debidamente planificado. Estamos revisando las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas para fortalecer su capacidad de respuesta y hacer frente a las diferentes amenazas a la seguridad como nación y sociedad. Se ha programado la compra de cuatro helicópteros, y las adquisiciones se harán de forma gradual.

Evidencia documental

El Ministerio Público se pronunció a favor de Walter Ayala al señalar que su pase al retiro por medida disciplinaria fue un exceso.

Después de su reincorporación a la Policía Nacional por mandato judicial, Walter Ayala solicitó su pase al retiro, lo que fue aprobado en 2013.

