El secretario general y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señaló que el presidente Pedro Castillo debe cumplir todas las promesas que hizo durante la campaña de primera vuelta, incluida la posibilidad de un indulto a Antauro Humala.

“Sí (debe cumplir todas sus promesas de campaña). Y una vez cumplidas sus promesas, debe establecer nuevos objetivos”, expresó el exgobernador regional de Junín en diálogo con Canal N la noche del último domingo.

Luego, fue consultado sobre si eso incluye indultar a Antauro Humala, a lo que respondió: “Yo creo que si lo ha prometido el presidente Pedro Castillo, debe cumplirlo” .

Antauro Humala cumple una sentencia de 19 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado cometidos en el Andahuaylazo.

Las declaraciones de Cerrón se contraponen a lo expresado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien aseguró que una excarcelación a Humala Tasso a través de un indulto “es imposible”.

“ Eso es imposible . No hay nada de eso. Habrá sido propuesta de campaña, pero no me explico sobre eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión”, manifestó en diálogo con Exitosa a inicios de agosto.

Asimismo, afirmó que él se negaría rotundamente. “Yo soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia y crimen. Todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y, por supuesto, tiene que asumir todas las consecuencias de la ley como cualquier peruano. Todos estamos en igualdad de situación, sin discriminación alguna”, añadió.

Antauro envió carta a Guido Bellido

El jueves 5 de agosto, Antauro Humala le mandó una carta al primer ministro Guido Bellido a través de su abogada Carmen Huidobro, quien llegó a la sede la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acompañada de Ricardo Repetto, hijastro de Humala Tasso.

“(La misiva) está dirigida al primer ministro. (…) Felicitándolo por su designación. Ese tema, nada más”, dijo Repetto a Canal N. “Nosotros solo esperamos que se cumpla la promesa que se ha dado (indulto a Antauro), así como que cumplan todas las promesas que el presidente le ha dado al pueblo peruano”, agregó.

