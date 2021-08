RMP sobre encuestas: “Están diciendo que Castillo es un presidente títere”

El Gobierno está liderando una guerra sin fin en contra de las encuestas, así lo afirmó Rosa María Palacios tras las declaraciones al diario La República del primer ministro, Guido Bellido, quien aclaró que nadie cree en los sondeos.

“Parece que la ciencia estadística les produce un repudio espantoso, la desprecian, presumen que todo lo que dice tiene un sesgo intencionado, una conspiración macabra”, señaló.

Este rechazo, según RMP, se debería a los resultados de la encuesta de Ipsos publicada este fin de semana sobre cómo inicia la gestión de Castillo Terrones, el Gabinete Ministerial y la influencia de Vladimir Cerrón.

El sondeo revela que 38% de los encuestados aprueba el mandado del presidente y un 45% lo desaprueba. En Lima, la popularidad del político de izquierda llega al 24%, mientras que en el interior del país 46% le da el visto bueno.

“Es un pésimo porcentaje para un presidente de la República que empieza su mandato. Un presidente de entrada, entra bien, aunque sea con las justas. No le está yendo nada bien en la percepción del público”, comentó.

¿Cuál sería la razón? RMP precisó que la influencia de Vladimir Cerrón en el Ejecutivo le está pasando factura al profesor cajamarquino. Por ejemplo, 57% de los encuestados piensan que Guido Bellido, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), obedece al sentenciado exgobernador de Junín y no al jefe de Estado.

“¿Qué les va a gustar ese resultado? Lo que están diciendo es que Castillo es un presidente títere”, dijo.

Asimismo, un 40% considera que el fundador de Perú Libre es quien toma las decisiones importantes y Castillo solo sigue órdenes y un 21% estima que ambos comparten el poder, lo cual es completamente inconstitucional.

Por último, 59% desaprueba la gestión de Guido Bellido, quien se presentará ante el Congreso de la República este jueves 26 de agosto para solicitar el voto de investidura.

“La encuesta es ciencia, no tengo que creer en la ciencia porque los hechos son los hechos. No creo que el señor Cerrón no entienda de estadística. La estadística va a ganar”, comentó.

