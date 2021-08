Primer ministro Guido Bellido: “Cada día me sacan más acusaciones”

En su arribo a la ciudad de Cusco, el primer ministro, Guido Bellido Ugarte, se manifestó sobre el caso Los Dinámicos del Centro, luego de que un colaborador eficaz lo sindicara de haber recibido dinero de esta organización para cubrir gastos de campaña en las elecciones extraordinarias al Congreso 2020.

El representante del ejecutivo negó las afirmaciones que lo involucran. “El Cusco sabe que no recibimos ningún fondo, (…) no hicimos una campaña millonaria, no necesitamos dinero de nadie. Son acusaciones sin fundamento. Incluso en el tema de terrorismo, nosotros no tenemos ninguna vinculación con ellos. Uno está tranquilo con su conciencia”, expresó a los medios de comunicación este lunes 16 de agosto.

Bellido Ugarte agregó que las acusaciones en su contra “caerán en saco roto” a medida que el Ministerio Público realice las investigaciones. “Cada día me sacan más acusaciones, pero eso no me hará retroceder en mi trabajo” agregó. Asimismo, negó cualquier vinculación con los Dinámicos del Centro.

El presidente del consejo de ministros, en compañía del ministro de desarrollo agrario y riego, Víctor Mayta, realizarán este lunes la entrega de proyectos de cosecha de agua en la localidad de Pomacanchi, en la provincia de Acomayo.