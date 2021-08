El ministro de Justicia, Aníbal Torres, mostró su preocupación en torno al pedido de confianza que en algunos días solicitará el gabinete ministerial presidido por Guido Bellido al Congreso de la República. En ese sentido, consideró que no es correcto que algunas bancadas se hayan adelantado a dar su opinión en favor de la negación de confianza sin haber escuchado antes a los ministros.

“Hay bancadas que ya han dicho que no van a dar la confianza, es su facultad, pero considero que eso no es correcto porque primero deberían escuchar y luego tomar una decisión, la cual es autónoma”, señaló en conversación con RPP.

Torres manifestó que esta inclinación a no dar la confianza formaría parte de una tendencia dentro del Legislativo, una que tendría como meta final la vacancia del presidente Pedro Castillo. “ Al Gobierno de Castillo no lo van a dejar trabajar, le van a buscar cualquier pretexto para, no solo, no darle la confianza, sino incluso vacar al presidente y desde adentro del Congreso se está trabajando en ese sentido”, sostuvo.

Asimismo, tal y como lo hizo hace unos días en una conferencia de prensa tras un Consejo de Ministros, reconoció que otorgar la confianza o no es una prerrogativa del Poder Legislativo. “Si el Congreso no nos da la confianza, simplemente nos tenemos que ir, nadie es indispensable, vendrán otros peruanos que hagan el trabajo”, acotó.

El gabinete ministerial se presentará el próximo jueves 26 de agosto en el Congreso de la República con el fin de solicitar el voto de confianza.

