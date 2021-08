Jorge Montoya, vocero y congresista de Renovación Popular, aseguró que desde su bancada presentarán una moción de censura en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, por sus declaraciones sobre la Marina de Guerra del Perú y el inicio del terrorismo.

“Una profunda indignación y acción también porque vamos a presentar una moción de censura, una persona como esa no puede ser ministro del Perú . Este señor obedece a las órdenes de Cuba, es un comunista redomado (…) No podemos aceptar ese tipo de declaraciones de ninguna manera”, señaló el legislador en diálogo con RPP.

Desde la bancada de Fuerza Popular, con apoyo de otros grupos parlamentarios, se ha presentado una moción de interpelación contra Béjar, por lo que Montoya indicó que van a evaluar si presentan el pedido de censura antes de que la primera medida sea evaluada.

“Vamos a ver cuál es la mejor medida, en este tema del Congreso hay que tener mucho cuidado qué cosa hace uno y vamos a hacerlo de acuerdo a lo que los asesores legales recomienden, porque queremos tener el mejor resultado y no cometer errores y no me adelanto a dar una opinión definitiva”, explicó.

En ese sentido, se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, y le dijo debe tomar una “acción inmediata” y cambiar al canciller, pues aseveró que eso “le daría una señal muy clara al país de cuáles son sus intenciones”.

Sumado a ello, reiteró que la vacancia presidencial es una de las últimas opciones que tienen en mente desde un sector del Congreso de la República.

“ La vacancia es lo último que está en nuestra lista, primero tenemos que agotar todos los recursos que están en nuestras manos para hacer que cambien la decisión de tener ministros impresentables y que la línea del Gobierno no se salga de los cauces democráticos”, mencionó.

Béjar sobre terrorismo

El último 15 de agosto, un dominical transmitió un extracto de una intervención que Héctor Béjar ofreció en una conferencia el 27 de febrero de este año. En este, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”.

Ante esto, la Marina de Guerra emitió un comunicado en el que rechaza dichas declaraciones y aseguró que estas solo tiene como objetivo distorsionar la historia.

“La Marina de Guerra del Perú deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional , reafirmándose en el cumplimiento de su misión constitucional, de continuar la lucha contra el terrorismo dentro del marco legal vigente”, se lee en el pronunciamiento.

