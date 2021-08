Ipsos: el 50% considera que Congreso no debe dar voto de confianza al gabinete Bellido

A poco más de una semana para que el gabinete liderado por el primer ministro Guido Bellido se presente ante el pleno del Congreso para buscar el voto de confianza, un sondeo a nivel nacional indica que la mitad de los peruanos considera que el Parlamento no se la debe dar.

De acuerdo a la última encuesta de percepción de Ipsos para El Comercio, el 50% de la ciudadanía cree que el Poder Legislativo no debe darle la confianza al gabinete ministerial, mientras el 42% sí está a favor y un 8% no precisa.

En ese sentido, en caso el presidente del Consejo de Ministros renuncie o no se le brinde la confianza, el 74% indicó que Pedro Castillo debería nombrar a un primer ministro que pueda convocar a un gabinete técnico de unidad nacional.

Mientras un 18% señaló que el presidente de la República debería nombrar como primer ministro a otro dirigente del partido Perú Libre y mantener la línea del primer gabinete. Un 8% no precisa.

Sobre caso Los Dinámicos del Centro

Por otro lado, el 44% cree que Bellido es un simpatizante de las ideas de Sendero Luminoso o Movadef . El 23% considera que tuvo expresiones comprensivas hacia ellas, pero no es simpatizante. Un 19% de los entrevistados asegura que el primer ministro no tiene ningún vínculo con ambas y un 14% no precisa.

El estudio realizado el 12 y 13 de agosto también revela que el 31% considera que el primer ministro participó directamente y es responsable de los delitos en relación al caso Los Dinámicos del Centro. Otro 31% cree que estaba parcialmente enterado y encubrió a los responsables. Por otro lado, 18% considera que no estaba enterado y no colaboró, mientras un 20% no precisa.

