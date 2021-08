Con información de Johann Klug/URPI-LR

Walter Ayala, titular del Ministerio de Defensa, indicó que sostuvo una reunión con el canciller Héctor Béjar y que este le expresó que sus declaraciones sobre el terrorismo y la Marina fueron “sacadas de contexto”.

“Me he reunido con el canciller Béjar hace un momento, antes de reunirme con el presidente. Él me dice que han sacado de contexto sus palabras. Él me dice que tiene amigos que son de la Marina de Guerra del Perú. Inclusive, ha sido víctima de Sendero Luminoso. Me dice también que ha sido profesor 15 años en el Centro de Altos Estudios Nacionales y que tiene muchos amigos en la Marina”, declaró a la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

El ministro reiteró que Béjar Rivera afirmó que su disertación ha sido mal entendida. “Lo que él me dice es que refería a temas de hace 50 años atrás”, agregó y comentó que le sugirió que emita un pronunciamiento sobre para aclarar lo ocurrido.

“Lo que él me dice es que ha sido víctima de Sendero Luminoso porque muchos familiares de él han sido víctimas. Le he recomendado al canciller que tiene que dar una explicación y él lo va a hacer oportunamente ”, manifestó Ayala.

Asimismo, el titular del Ministerio de Defensa dijo no respaldar las afirmaciones que Héctor Béjar señaló en febrero de este año acerca de que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”.

“Respaldo a la Marina de Guerra del Perú, al Ejército peruano, a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional. Hemos dicho (que haremos) una lucha contra el terrorismo de manera frontal. Ese es un eje de trabajo y por eso hemos ido al Vraem para subir la moral a nuestros soldados. No comparto las expresiones del canciller ”, sostuvo.

Aníbal Torres: “El canciller Héctor Béjar explicará lo que él ha manifestado”

A su turno, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, precisó que las declaraciones de Héctor Béjar han generado preocupación. “ El canciller explicará lo que él ha manifestado . Nos preocupa a todos, pero él tiene que dar una explicación”, refirió.

“Nosotros respetamos a todas las instituciones, no solo las respetamos, sino las defendemos. Por eso he dicho que el canciller brindará las explicaciones correspondientes”, añadió.

En cuanto a un eventual cambio de miembros del gabinete ministerial, Torres informó que no han hablado de eso con el jefe de Estado, Pedro Castillo. “No hemos tratado eso. Eso es competencia exclusiva del presidente de la República y del primer ministro”, apuntó.

