Guido Bellido: “No estamos desesperados por el tema del voto de confianza”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se refirió al voto de confianza que pedirá ante el Congreso de la República el próximo jueves 26 de agosto e indicó que el gabinete no está desesperado por ese tema

“En cuanto al voto de confianza, reitero que nosotros vamos a plantear lo que el país necesita, lo que el país en este momento demanda. No estamos desesperados por el tema del voto de confianza ”, expresó el primer ministro en diálogo con la prensa a su llegada a Cusco para cumplir con actividades oficiales.

“ Lo único que nosotros queremos hacer es trabajar y esa es la recomendación del presidente de la República , porque si nosotros vamos a estar en función a ciertos caprichos, eso sería dar la espalda al pueblo. Hay que trabajar para los más de 33 millones de peruanos. Y en esa línea estamos trabajando en este momento”, añadió.

“Son acusaciones que no tienen ninguna veracidad”

Por otro lado, el primer ministro se refirió a la investigación que tiene por lavados de activos. De acuerdo a la Fiscalía, el dinero ilícito que obtuvo la organización criminal Los dinámicos del Centro habría servido no solo para financiar la campaña electoral de Perú Libre, sino también la de Bellido al Congreso por Cusco.

Además, esas ganancias ilegales se habrían utilizado para ayudar a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón. De hecho, en un audio, Bellido y el secretario nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, hablan sobre la repación civil que tiene que pagar el fundador del partido del lápiz.

Ante esto, Bellido Ugarte, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que “el Cusco sabe que nosotros no hemos usado ningún fondo” y que solo han colgado “una gigantografía en segunda vuelta”.

“En todo caso, nosotros no hemos necesitado dinero de nadie. Lo que nosotros hemos hecho es organizarnos con la población y en todas las provincias saben que aquí no se ha usado fondos o una campaña millonaria para que ellos digan que nosotros hemos recibido dinero de alguien. Esas son acusaciones que no tienen ninguna veracidad”, manifestó.

Y sobre su investigación por presunta apología al terrorismo añadió: “Nosotros nunca hemos tenido una vinculación con ellos (los grupos terroristas). Y el que nada teme, tiene que estar tranquilo con su conciencia y, mas bien, firme en lo que hacemos. Nosotros no vamos a retroceder porque hay acusaciones, eso sería una cobardía de nuestra parte”.

Asimismo, aseguró que seguirán trabajando y que le conviene que la Fiscalía siga indagando porque afirma que esas investigaciones “van a caer en el saco roto cuando el Ministerio Público compruebe que lo que están diciendo es totalmente falso”.

Finalmente, se refirió a los audios entre él y Arturo Cárdenas. “Son coordinaciones normales entre un secretario regional y un secretario de organización que se pueden dar. Son conversaciones normales. No hay nada. Son comentarios que no tienen ninguna planificación para hacer algo malo”, concluyó.

