Alex Paredes sobre Pedro Castillo: “Debe retomar el contacto con los medios de comunicación”

El congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, se refirió a la relación entre el presidente Pedro Castillo y la prensa, e indicó que el jefe de Estado debe volver a declarar o ser entrevistado por los medios de comunicación.

“ Yo creo que sí va retomar el contacto con los medios como lo ha hecho en campaña . No veo, en lo personal, por qué alejarse de los medios de comunicación, inclusive de los que no hacen un periodismo responsable. (...) Yo, por ejemplo, no veo en ustedes una actitud agresiva o irrespetuosa. Se puede discrepar en algunos puntos de vista, pero hay formas”, expresó Paredes en diálogo con RPP.

“En cambio, hay otros medios de comunicación que en campaña electoral lo que han hecho es insultar, calumniar, difamar. Pero no todos son iguales. Yo confío que, en los próximos días, (el presidente) debe retomar ese contacto con los medios de comunicación , porque finalmente son el puente con la población, para que conozcan qué es lo que hacen las autoridades, las instituciones públicas”, agregó.

Durante la campaña de segunda vuelta, el mandatario dio pocas entrevistas y se mostraba reacio a declarar a la prensa. Ya durante su mandato, no se ha comunicado directamente con los medios ni ha dado mensajes a la nación.

Lo que sí ha hecho el jefe de Estado es reunirse con los directivos de las principales cadenas periodísticas. “Hemos convocado a los directivos de los principales medios de prensa para impulsar un trabajo conjunto que priorice la estabilidad del Perú mediante el respeto al derecho a la información de la ciudadanía y el ejercicio responsable y transparente de la libertad de expresión”, escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

Paredes confía en que gabinete Bellido conseguirá la confianza

Por otro lado, el parlamentario Alex Paredes indicó que, para él, el gabinete ministerial encabezado por Guido Bellido sí obtendrá el voto de confianza en el Congreso.

“Yo considero que sí. Me parece un tiempo corto para poder evaluar las acciones de los ministros o del gabinete ministerial, más aún cuando el profesor Pedro Castillo, en segunda vuelta electoral, presentó un plan al bicentenario para los 100 días”, expresó.

“Yo creo que después de los 100 días me parece un tiempo prudencial para hacer una evaluación y ahí se puede señalar, tal vez se pueda ratificar o reiterar estos planteamientos que se están haciendo, porque en Piura el presidente de la República ha sido claro: ‘quien no trabaja, se va’”, culminó.

