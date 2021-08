Vladimir Cerrón: “Puedo criticar al Gobierno. Puedo rectificar al Gobierno con algunas opiniones”

El líder de Perú Libre deja en claro el grado de influencia que tiene sobre el presidente Pedro Castillo por intermedio del partido que controla, definiendo la elección de los ministros o la ratificación de autoridades. Con el permiso del portal de noticias Sudaca.pe, reproducimos fragmentos de la entrevista del periodista Alonso Ramos.

¿No va a apartarse del Gobierno?

No es que me aparte. Tampoco me siento integrado en el Gobierno. Pero sí soy amigo del Gobierno. Puedo sugerir al Gobierno. Puedo criticar al Gobierno. Puedo rectificar al Gobierno con algunas opiniones. Y ellos tienen todo el derecho de hacerlo conmigo.

No va a dar un paso al costado, entonces.

He dado un paso al costado en la práctica, inclusive el partido. Porque ya te estoy diciendo que, de la composición mayoritaria del Consejo de Ministros, por ejemplo, Perú Libre tiene menos del 10%. Está bastante clara esa relación. Pero, no porque sean minoritarios, mis opiniones no podrían ser escuchadas en algún momento de ser necesario (...).

El presidente dijo que a usted no lo veríamos “ni siquiera como portero” en las instituciones del Estado. ¿Qué sintió cuando dijo eso?

Yo soy un político ya cuajado. Para mí ese fue un tema insignificante. Pero las bases de Perú Libre la sintieron. La base de Puno vino en su conjunto y nos dijo: “Nos sentimos bastante dolidos con lo que ha dicho Pedro Castillo”. Y muchos militantes escribieron en ese tono. Yo fui a responderles, a decirles que solamente es un tema del zigzag político. Esa fue mi respuesta. No solo eso. También cuando tuvo el exceso de decir que en algún momento podría agarrar a patadas a la bancada de Perú Libre, abriéndose un frente innecesario, tuve que hablar con cada uno de los congresistas para que no repliquen. Ese fue el desliz que tuvo en campaña el camarada Pedro (...).

¿Por qué un hombre como Guido Bellido, que ha elogiado a senderistas como Edith Lagos y Carlota Tello, es idóneo para el cargo de primer ministro?

Había que preguntárselo a quien lo ha designado. En este caso el profesor Pedro Castillo. La propuesta del partido fue Róger Nájar por las características que tiene de buen analista político. Fue excongresista y es un hombre de partido. Inicialmente no fue Guido Bellido ni otro. ¿Qué sucede cuando comienza a atacar a Róger Nájar? Él decide dar un paso al costado para favorecer la gobernabilidad del nuevo Gobierno. Entonces, el partido hace una propuesta, en la cual estaban Jaime Quito, Silvana Robles, Álex Flores y el propio Guido. De esas propuestas, el presidente eligió a Guido (...).

¿El señor Bellido debería permanecer en el cargo?

Si tiene la confianza del señor presidente, se quedará como presidente del Consejo de Ministros, aunque yo podría como partido sugerir algunos cambios de ministerios. No quiero personalizar en este momento. Hay algunos que han estado cometiendo errores que no solamente generan críticas al Gobierno, sino al partido.

¿Se refiere al ministro de Transportes [Juan Silva]?

No puedo personalizar, pero estamos en un Gobierno de once o doce días. Sería muy temprano. Estamos en este momento, como a boca de urna. El conteo rápido podría ser el próximo año. Hay algunos ministros que han cometido algunos errores, que yo supongo pueden ser sujetos a una reevaluación del señor presidente (...).

¿Qué es un caviar para usted?

Un caviar para nosotros es alguien que vive del Estado, sin proclamarse muchas veces de derecha y de izquierda, sin tomar partido ideológico y político como tal, y prefiere estar bien con todos, incluyendo el sistema. Pese a manejar en su discurso un lenguaje anti-Estado, pero que en el fondo fortalece un núcleo duro del sistema.

¿Pedro Francke es un caviar?

A Pedro Francke lo conozco poco como para poder tener un concepto más sólido. Yo espero que sea más cercano a la izquierda socialista más adelante. No podría estigmatizar a nadie con nombre propio (...).

¿Está tragando sapos con la alianza con Verónika Mendoza, Pedro Francke y Hernando Cevallos?

No. Quizás el profesor Castillo, pero yo no (...).

El temor con la Asamblea Constituyente es que Perú Libre busque perpetuarse en el poder, teniendo en cuenta que usted se ha mostrado a favor de la reelección presidencial. ¿No es un riesgo eso para la democracia?

Creo que no. Yo estuve en contra de que a los alcaldes, a los presidentes regionales y a los congresistas les prohibiesen la reelección. ¿Así quieren tener gente que haga carrera política? ¿Cómo podrían hacer carrera si nos están vetando en cada momento? Yo estoy a favor de la reelección. Si el pueblo reelige a un gobernante a cualquier nivel, simplemente hay que entenderlo como la ratificación de la voluntad popular. No hay que verlo como una perpetuación de poder. Para tal caso, yo podría decir que la derecha se ha perpetuado doscientos años en el poder hasta que ganó Perú Libre. No podría decir eso, porque hay diferentes tonos de derecha, algunas más democráticas, algunas más dictadoras, etcétera.

¿Está de acuerdo con la permanencia de Julio Velarde?

Yo sugerí la permanencia de Julio Velarde. Hablé con él. Y creo que fue una sugerencia que después le hice al señor presidente y lo tomó a bien.

¿Qué le dijo?

Lo saludé y le dije que nos parecía bien que no haya un proceso traumático en el tema económico, que es lo que más se ha reclamado. Fue muy breve la conversación. Eso [ratificar a Velarde] no fue un desliz del profesor Castillo, como lo habían criticado. Fue en este caso una toma de conducta colegiada por el partido y por el candidato (...).

