En esta entrevista, la autoridad edil admite que el factor COVID-19 le ha impedido hacer gestión . Hay poca obra. Espera que el presidente Castillo se comprometa a concretar algunos proyectos. Candia descarta una posible postulación al Gobierno regional como se rumorea.

A un año y cuatro meses de concluir su gestión ¿Cuál es el balance?

En nuestra campaña contemplamos cuatro obras estratégicas. Lamentablemente, apareció la variable del Covid que trastocó nuestros planes. Desde el 15 de marzo de 2020 hasta finales de setiembre estuvimos en cuarentena focalizada. Tuvimos que pedir al gobierno la reactivación de la construcción. Estamos tratando de recuperar el tiempo, la producción no es la misma, hay muchas oficinas públicas descentralizadas que tienen a cargo la aprobación de expedientes y están con trabajo remoto. Se requiere respuestas rápidas, pero en estas condiciones no puede ser así, no están cumpliendo con los plazos.

¿Y de los cuatro proyectos que prometió dejará alguno encaminado?

Teníamos como promesas, el Eje Metropolitano, el intercambio vial Bicentenario, el tranvía eléctrico, este es el más complicado porque no depende de nosotros. El Ministerio de Transporte prioriza proyectos referentes a la contención del coronavirus. El cuarto proyecto está relacionado con el Puente Umapalca (Cuenca Sur oriental). Adicionalmente nos comprometimos con agua y desagüe para 20 distritos de Arequipa (S/ 511 millones), en setiembre de 2019, firmamos el convenio con el Ministerio de Vivienda, pero ello se detuvo.

Por lo que menciona, es muy difícil que concrete alguna de las promesas, salvo la obra del bicentenario…

Todavía la gestión no termina, estamos apurando. Hay dos de estas obras que escapan de nuestro dominio y están en el Ministerio de Vivienda y en Transporte. Dependerá de la voluntad del presidente y ministros. En el caso de Umapalca ya estamos acabando el expediente, en octubre probablemente podamos convocar al proceso. En el caso de la vía Metropolitana, el proyecto ya está por aprobarse, necesitamos los recursos. La municipalidad ha dejado de tener recursos. No hemos tenido ninguna transferencia en 2020 y 2021.

Según el MEF su ejecución presupuestal el año pasado apenas pasó del 50%, este año es de 45%. No hay mucha eficiencia en el gasto…

No es así. Esos millones que deben ser alrededor de S/ 96 millones es para el intercambio vial (Bicentenario). Esos millones no se pagan al inicio de la obra. Se pagan de acuerdo a un cronograma. No los puedo utilizar. Si revisas la certificación, ahí debemos estar en 95%.

Hay una sensación de que su gestión no ha hecho nada…

La sensación en los distritos es diferente. Tenemos 23 obras en distritos. Hay obras en Pocsi, Santa Isabel de Siguas, que no se ejecutaron por años.

En la ciudad se percibe otra cosa

Hacer obras estratégicas es difícil con poco más de 3 millones por canon. Si yo tuviera la plata, en el caso del tranvía, no le estaría tocando las puertas al gobierno. No es que yo quiera justificarme, pero si miramos al gobierno central o regional ¿qué obra estratégica ha hecho en los últimos dos años en Arequipa?

Sin embargo, hay competencias que sí son suyas, como el transporte urbano y a la fecha no se ven cambios notables

Ningún gobierno que me ha precedido ha tenido la voluntad de reformar el transporte urbano. Estamos discutiendo la reforma desde el 2002 y solo se han quedado en estudios y lo máximo que hemos llegado es a firmar convenios, contrato de concesión, pero ¿Cuántas veces se han declarado nulos? Nunca se implementaron ¿Porqué no lo hicieron? Por qué es un gran problema, hay que ser muy valiente para implementar una reforma del transporte urbano porque acá hay intereses económicos. Al día, entre todas las empresas deben facturar cerca a S/ 1 millones, el 30% se va para los informales.

¿Qué es otro aspecto con el que aún no han podido?

Hemos fiscalizado a las empresas de transporte y eso se ve en las noticias ¿por qué hay tanta agresión a los fiscalizadores? Porque no existía fiscalización, hemos logrado colocar mil actas de infracción a la semana.

El 70% de la población según sondeos de opinión, desaprueba su gestión…

Tenemos una democracia desgastada, todos los días hay denuncias de corrupción, ineficiencia. Es muy complicado que en esta coyuntura tengas autoridades con alta aprobación, menos las autoridades locales.Nos queda 1 año y medio para cumplir lo trazado, luego daremos cuenta a la ciudad.

¿No hubo un trabajo articulado con el gobernador Elmer Cáceres?

Intentamos comunicarnos con el gobernador regional varias veces.

¿Y le ha respondido?

No tuve suerte pero cuando iniciamos la gestión hicimos una agenda mínima. Nos pidieron delegación de facultades para que puedan hacer tres parques metropolitanos y se lo hemos cedido. También pidieron que elaboremos el expediente técnico del Club del Pueblo en el Cono Norte, estamos esperando la transferencia para hacerlo. Nos repartimos el Eje Metropolitano (para la MPA) y Residencial (GRA). Esperamos volver a sentarnos con nuestros equipos. También es cierto que la pandemia ha hecho que la agenda estratégica cambie.

El concejo municipal, liderado por ud. rechazó a Rabobank como socio estratégico de la Caja de Arequipa ¿En una coyuntura donde se necesita inversión, cómo se explica que rechacen más de S/ 90 millones?

No podíamos permitirnos una negociación tan pésimamente llevada. Los regidores hicieron 24 observaciones.

¿Por qué dice que estaba mal planteada?

De presentarse cuatro valorizaciones de las acciones, se optó por la última. Segundo, la municipalidad perdía sus recursos políticos, había aspectos donde no se iba en consulta a los accionistas (al concejo municipal). (La Caja) podía sentarse con el accionista minoritario (7.5%) y decidir el futuro de la empresa. Los arequipeños no iban a perdonar esta pésima negociación. Además, había que pagar por honorario de éxito, es decir si se lograba la negociación, el estructurador recibía US$ 1 millón, era inaceptable.

Se dejó la sensación que pesó el interés político sobre el económico porque ud. quedaba sin voz ni voto…

Al contrario, gente entendida en la materia, incluso ex ministros, nos dijeron que hicimos lo más sensato. Caja Arequipa no está en probabilidad de quiebre.

Pero ese impulso era importante para estar a la altura de la banca comercial ¿Van a buscar otras alternativas?

Claro que sí pero con las condiciones de equidad donde sea ganar-ganar. Hay que busca un socio financiero, pero negociar bien. Había cosas sin sentido, teníamos que pagarles a su director viáticos por adelantado. Nos encontramos con sorpresas desagradables.

Se llega a los 481 años de Arequipa sin mucho por celebrar ¿Hay alguna autocrítica de su parte? ¿No se siente frustrado por no poder sacar todos los proyectos que pensó?

Tengo la esperanza que este año y meses que me queda de gestión poder iniciar por lo menos dos obras estratégicas, mientras se logre eso, vamos a cumplir con Arequipa, con lo que está en mi plan de gobierno, probablemente no llegue al 100% pero si hemos avanzado considerablemente.

¿Qué sensación le deja su gestión hasta el momento?

Soy una persona que me gusta mucho el contacto con las personas. Mi principal frustración es no poder hacerlo. Es bastante complicado trabajar en medio de una pandemia, pero hay asumir liderazgos y enfrentar estratégicamente la pandemia y ver que cosas positivas nos puede dejar. No pensábamos vivir en una situación tan dolorosa, hemos tenido trabajadores y funcionarios que han perdido la vida y eso va a marcar siempre nuestra vida. Sin embargo, hay que mirar con optimismo lo que venga.v

(ver la entrevista completa en larepublica.pe/region-sur/)

-El 25 de este mes inicia por tercera vez su juicio por el caso de las cámaras de ASA.

En realidad, nunca se ha demostrado un acto de corrupción. El juez que me sentencia en 2019, comete errores y excesos y no lo digo yo, sino casi toda la comunidad jurídica. Había errores y horrores en la sentencia y cuando ha llegado a la sala les han dicho, no hay fundamento para una sentencia. Se ha pedido nuevamente que se haga un proceso, un proceso que no tiene sentido, que parte de acusaciones falsas y que habla las cosas a medias. Las cámaras están funcionando en ASA.

Pero hay que reconocer que hubo vicios en el proceso de compra

Si ha habido problemas se debe identificar qué problemas ha habido, y saber si estas tienen o no relevancia penal. A veces la política se mediatiza y es fácil cuestionar a una autoridad.

¿Confía en salir absuelto de este proceso?

Ya lo dijo la sala, la única posibilidad que me sentencien es haciendo una interpretación inconstitucional. No hay ninguna posibilidad que me sentencien.

¿El proceso como tal no distrae su labor como alcalde? Toda su gestión en la provincial ha arrastrado este caso…

Estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, este proceso viene desde el 2012 y ya va a cumplir 10 años. Yo opté por ser Alcalde y debo asumir la parte no tan bonita de la política, que son las denuncias. Me han denunciado hasta por homicidio, me culparon de ser el responsable de las muertes por Covid en la ciudad, cosa que fue un desatino. Estamos en la recta final de nuestra gestión, concentrados en que de los cinco proyectos estratégicos iniciemos por lo menos dos porque los demás están con convenios, para que la próxima gestión puedan ejecutarlos.

Ha mencionado que dependen económicamente del gobierno central ¿Cuál será la relación como alcalde con el presidente considerando la polarización y la crisis que vive el país?

El ruido político le hace daño al país, no puedes pedir transferencia, suscripción de convenios porque hay este escenario de incertidumbre, por vocación democrática, tenemos que respaldar al presidente y pedirle de manera respetuosa que se comprometa con el desarrollo de Arequipa. Esperamos gestos de retribución con Arequipa y que estos proyectos de envergadura puedan iniciar lo antes posible.

Ha mencionado que no postulará al Gobierno Regional ¿por qué ha tomado esa decisión?

Mira, estoy concentrado en Arequipa. No voy a postular, la población me ha elegido por cuatro años, estamos a un año y meses que acabe la gestión, entiendo que por el calor electoral me pongan como posible candidato pero no voy a postular al Gobierno regional.

¿Qué hará entonces?

Yo hago política desde los 17 años y he sido alcalde distrital a los 29, tengo 41 años, me apasiona el derecho y la investigación, vamos a reinventarnos. He estado como docente universitario como 12 años, volveré nuevamente a la docencia y a trabajar como abogado que es lo que me gusta.

¿Posteriormente tentará la región o la provincia?

Sinceramente no lo sé.

¿Hay cierta desazón de la política?

No. También quiero cumplir con mi familia, la tarea de alcalde es a tiempo completo, no hay sábado, domingo, hay reuniones casi todos los fines de semana, si hay emergencia debes sacrificar cualquier día, y quiero también dedicarle tiempo a mi familia, por eso quiero acabar bien la gestión concentrarme, cumplir con lo que nos hemos comprometido con la ciudad de la mejor manera.

Políticamente formó un dúo aparentemente sólido con Alfredo Zegarra, luego él renunció a Arequipa Renace ¿Cuál es su relación con él?

Yo te tengo mucho respeto y consideración al doctor Zegarra es fundador del movimiento ha sido alcalde 4 veces y siempre va haber gestos de deferencia hacia él (…) No lo veo hace tiempo, espero volver a encontrarme con él.

- El usuario siente que su gestión fracasó clamorosamente en mejorar la calidad del transporte público

Lamentablemente hemos encontrado que algunas empresas que han ganado las unidades de negocio, no digo todas, no tienen la espalda financiera que debieran tener para cumplir con todas las obligaciones contractuales, sumado a ello hemos tenido una pandemia que nos ha dicho suspendan plazos administrativos, que ha generado que las empresas nos digan que van a replantear el calendario de operación efectiva. Estamos en la etapa pre operativa, esta debería durar un año, empezó en setiembre de 2019 y debió culminar en setiembre de 2020, el año pasado debimos entrar progresivamente a la etapa operativa, pero no es así. Los transportistas de la concesión alegan que la pandemia ha alterado su equilibrio económico por eso debemos sentarnos y establecer cuando empezamos la operación efectiva del SIT. Si no llegamos a un punto de encuentro lo que tenemos que hacer es asumir el principio de autoridad y decirles señores hasta marzo de 2022 se hace la pre operatividad luego iniciamos la operación efectiva y los que no puedan tendremos que caducar sus contratos de concesión y convocar el proceso para que otras empresas puedan incorporarse.