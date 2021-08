Cuál es su lectura sobre la actual coyuntura política

La derecha está actuando estratégicamente y lo hace muy bien en la medida que aún no es consciente del triunfo de Pedro Castillo. Nos corresponde organizar al pueblo peruano y al partido para encarar esta crisis. Acción Popular, Fuerza Popular, APP y Partido Morado han establecido un cronograma para desestabilizar el gobierno con el objetivo de vacar al presidente Castillo.

Lo veo muy convencido de que habrá mayor crisis política

El pueblo peruano es testigo de la dictadura que se quiere imponer desde el Congreso para encaminar una vacancia.

¿Cómo pretenden hacer esa defensa cuando en Puno las bases de Perú Libre están divididas en sur y norte?

Desmiento cualquier división de Perú Libre en la región Puno. He hablado con Oscar Zea (congresista) para plantearle la unidad. Las conductas humanas de los políticos tienen que sujetarse a una realidad objetiva. En forma unificada tenemos que enfrentar las maquinaciones de la derecha.

Pero usted y Oscar Zea, dirigen actividades políticas paralelas y eso evidencia fraccionamiento.

Lo que hizo Oscar Zea son encuentros con un sector del partido que apoyaron su campaña. Eso no implica división. Le aseguro que el partido está íntegro.

En este momento está en inscripción el partido Magisterial Popular, que tiene como base a Fenate encabezado por Pedro Castillo. ¿Eso no advierte que la alianza de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, no está yendo por buen camino?

Los ciudadanos tenemos la libertad y el derecho de organizarnos políticamente.

La presidente del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, le hizo un desplante al presidente Castillo. ¿Cuál es su lectura?

En medio de esta confrontación política hay odio de clase. Es el odio de la derecha que no admite que un campesino y maestro rural sea el presidente del Perú. La derecha ha gobernado por muchos años al punto de enraizarse en el poder, ellos creen que son los únicos aptos para conducir el país y eso no es así. No aceptan su derrota en las urnas. La actitud de la presidente del Congreso es revanchismo con altos rasgos de racismo.

No cree que Pedro Castillo cometió errores que permite ser estigmatizado por designar a Guido Bellido como Premier y la tardía elección de los ministros de Justicia y Economía.

Hay que ser hidalgos. Hay algunos errores que se han cometido, no necesariamente por la designación de Guido Bellido. Las circunstancias no han permitido una transferencia regular y [por ello] en la designación de algunos ministros han habido algunos errores. Pero son errores que tienen que corregirse en el camino. Pero no hay vicios ni cosas por el estilo.

Pero son errores de alto costo. En el Congreso se creó una comisión para investigar las dos semanas de gobierno de Pedro Castillo.

(...) Esos errores no pueden servir para destruir a un gobierno que pretende hacer cambios. Eso no se va permitir. Hay gente que siempre ha estado en el poder y no quieren el cambio.

Señaló semanas atrás que si el Congreso no le daba el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido, el pueblo estaría en la calles peor aún si se encamina una vacancia. ¿Llegaremos a ver eso?

Yo creo que si le darán el voto de confianza porque el Perú no quiere inestabilidad política. No puede repetirse lo de años atrás, la cultura a la vacancia.

Vladimir Cerrón es un problema para el gobierno.

El compañero Vladimir Cerrón no se está entrometiendo administrativamente en los asuntos del gobierno. Él es un político. Él dirige el partido. Lo que ocurre es que la gran prensa y la derecha quieren separarlo del gobierno para debilitar al compañero Pedro Castillo, para hacer tabla rasa del gobierno.v