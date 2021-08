Guido Bellido: “Si así es la luna de miel, no me imagino cómo será el Gobierno”

El premier, Guido Bellido, responde en la siguiente entrevista sobre diversos temas. “A ver las preguntas, puntual, sin floros”, señala. Es viernes por la tarde en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Cómo piensa convencer a los congresistas de que le otorguen el voto de confianza? Da la impresión de que no lo tienen en mucha estima.

Pero eso no es problema. Hay que plantear lo que corresponde y lo que el país necesita. Ya es responsabilidad de ellos si toman una decisión de aceptar o no la confianza.

De acuerdo, pero algo hará por tratar de convencerlos.

No convencer. Hay que expresar lo que corresponde.

Desarrollemos a qué se refiere con “lo que corresponde”. ¿Qué planteará en el Congreso?

Si te lo planteo acá, mejor ya no voy al Congreso. Prefiero que lo que vamos a plantear sea inédito, para el momento.

¿Cuáles son los objetivos centrales, por lo menos?

Los objetivos centrales están enmarcados en lo que dijo el presidente en el Congreso.

¿Con alguna prioridad?

Turismo, que ya estamos tomando acciones. También trabajo, el tema sanitario, lo de las vacunas, educación, lucha contra la corrupción.

En salud, aunque no entremos en detalle…

No te voy a mencionar. Espero que puedas comprender.

Lo comprendo.

Ya, listo.

La pandemia reveló las costuras de nuestro sistema de salud pública. ¿Qué hará el Gobierno para potenciarlo?

Ahí tenemos un planteamiento, de tener un sistema único de salud pública de calidad. Pero eso es en perspectiva, es un planteamiento de campaña que hay que implementar. También viene en camino la culminación de proyectos de infraestructura, como hospitales.

Y el empleo, ¿cómo piensan recuperarlo?

La inversión pública es importante. También lo es apoyar a la iniciativa privada, de pequeños y medianos empresarios, que es el sector más amplio en el tema laboral.

¿Tienen alguna proyección en inversión pública?

No, en inversión pública estamos previendo algunos montos que estamos trabajando, pero recién vamos a tener la consolidación del ministro de Economía y Finanzas. Anoche (jueves) hemos estado avanzando los criterios básicos. Pero lo primero que vamos a hacer es evitar lo que ha sido vinculado a temas de corrupción, con los fondos que se han dado desde los diferentes organismos ejecutores que tienen los ministerios y que han servido como ciertos espacios de corrupción. En eso vamos a trabajar fuertemente. Junto con la prensa objetiva e investigadora vamos a avanzar en esa lucha. Tan solamente teniendo victoria en eso, habrá un gran avance en preservar los fondos de todos los peruanos.

Estamos en un contexto en el que los precios suben, el dólar supera los 4 soles. No niego que hay factores externos que hacen su parte, sobre los que el Perú no tiene influencia directa…

Sobre el dólar, hay factores externos e internos.

Eso es lo que le decía...

Sobre los factores externos, es una temporada en la que se presentan ese tipo de cosas. Y en los internos, hay que poner un poco de fuerza, voluntad. Y por eso tenemos, con exclusividad e independencia, al Banco Central de Reserva para regular la estabilidad fiscal.

Entiendo que hay factores externos. Pero ya que toca el tema del BCR, ¿ustedes quieren que Julio Velarde se quede? (Nota: en esa misma tarde del viernes, el presidente Castillo se reunió con el titular del BCR).

No es como ir a un mercado y comprar lo que uno quiere. Son necesidades que se requieren y de acuerdo con ellas y la coordinación se deben dar, dentro del marco de la ley. Acá lo que hay que hacer es cumplir la norma.

Vayamos a seguridad. Hay dudas sobre el tema de las rondas urbanas.

Lo que queremos es potenciar a las juntas vecinales, para que los vecinos se integren bajo la dirección de la PNP. Lo que han hecho es malinterpretar de manera maliciosa para generar noticias, porque no tienen de qué hablar, y al final uno replica al otro y se arma una bola de nieve y es una fantasía. Esa no debe ser la postura de los medios. Un sector de medios poco a poco se va a estar despercudiendo de ese comportamiento, de esa actitud, porque el Perú tiene que tener medios serios y comprometidos con el país. Informar es fundamental, y siempre hay que informar con la verdad.

No le puedo dejar de tocar el tema de Perú Libre…

No, por favor, estamos de aniversario.

Trece años de fundación. Comprendo que puede ser hasta un poco iluso pretender que el fundador del partido de gobierno no tenga alguna influencia…

No, tiene influencia en el partido, y como todo militante y dirigente tiene voz y posturas que expresa en redes sociales. Es propio de la libertad de cada ciudadano. Pero, eso sí, marcamos diferencias. Las decisiones que competen al presidente le corresponden a él. Las que le corresponden al premier, las toma el premier. Del tema del doctor Vladimir Cerrón la gente está harta. No le demos más trigo a la mula.

Solo tengo una duda: desde que es premier, ¿ha conversado con Cerrón?

Por supuesto. Nos saludamos, o me consulta temas de la región del Cusco porque, recuerda, fui secretario regional (de PL). Entonces, hay muchos temas que ahora que ya no soy secretario él está viendo.

Me refiero a si han visto asuntos de gobierno.

Tienes que tener alto nivel de comprensión del lector. Te estoy diciendo cómo tiene que llevarse el Ejecutivo, eso es importante.

Usted declaró a la revista IDL: “No he escuchado lo de la modificación del artículo 206, con toda sinceridad. El cambio no va por ahí”. ¿Cuál es la estrategia para la Asamblea Constituyente, entonces?

La misma Constitución protege que el peruano ejerza su derecho a plenitud. Cualquiera de estas iniciativas de cualquier índole que sea para tener mejores condiciones en el país en materia constitucional tiene que estar sujeta en las normas. Y no hay que estar haciendo mayor polvo de eso. Eso es simple. Mucha gente por gusto genera una noticia y otra. Es simple, la gente que cumpla las normas, nada más.

¿Pero cuál es el camino? No se llega a entender.

A ver, ese tema pasa por varios consensos y de acuerdo a las diferentes posibilidades se van tomando decisiones y cuando eso ocurra se dirá oficialmente al país.

Las encuestas no reflejan que los ciudadanos estén a favor en su mayoría de una nueva Constitución. ¿Cómo se concilia eso?

¿Tú crees en las encuestadoras? ¿Firme, con sinceridad?

En las serias.

No sé cuáles son las serias. A todas las vi indicando en campaña que PL tenía 5% y al final terminó con 19%. Y después quieren lavarle la carita diciendo que el conteo rápido sí ha sido preciso. O sea, somos suficientemente mayorcitos para darnos cuenta de las falencias que existen, pero todos tienen oportunidad para corregirse. Si las encuestadoras expresan la objetividad, bien. Tengo mis dudas ahí, con toda sinceridad.

¿No le creyó a Ipsos cuando les dio la victoria el 6 de junio con el conteo rápido?

Por más que sea favorable, ¿quién le va a creer a Ipsos? Nadie le cree.

¿No le preocupa que las críticas en su contra empañen y dificulten el gobierno del presidente Castillo? ¿Puede ser usted un obstáculo para la gobernabilidad?

Si fuera un obstáculo, el presidente hace rato ya me hubiera pedido…

¿Qué se vaya?

Y eso es con una firma. El que está al frente, el que no quiere que avances, el que te ha desconocido el proceso electoral no te va a decir quién es el que tiene que asumir la responsabilidad. Las piedras que vienen del frente hay que tomarlas como tal, nada más.

¿Y los reparos que hay sobre usted son legítimos? ¿Tienen sustento? ¿O piensa que no?

La gente tiene libertad de expresión, unos serán objetivos, otros serán subjetivos, pero al final de cuentas es su libertad y hay que respetarla.

Sus pasadas declaraciones sobre el terrorismo lo han puesto en una posición complicada. Es cierto que usted ha repetido desde su nombramiento que deslinda de Sendero Luminoso, del MRTA, del Movadef…

Todos me preguntan eso. Por esta vez toma una declaración que hice ayer en Exitosa y replícala. Por gusto, incomoda.

Pero yo no le voy a pedir deslindar.

¿Qué vas a pedir?

Le decía que usted ha deslindado. Mi punto es que suena a que lo ha hecho como obligado por las circunstancias.

No, no, no, no, de ninguna manera. Porque cuando uno tiene una postura democrática es diferente, eso es otra cosa. Ahora, cuando te quieren empujar a la fuerza… todo es lo mismo, al final de cuentas se trata de hacer escarnio de un tema.

Yo no pretendo hacer escarnio de nada.

Tú no pretendes nada. Qué lechuga eres, recontra lechuga.

Me remito a los hechos. Es investigado por lo de ‘Los Dinámicos del Centro’, por apología, por lo del Vraem. Se lo pregunto desde mi mayor espíritu democrático, ¿es usted lo que el país necesita en estos momentos? ¿Un premier con estos procesos de investigación?

Mira, pero cuando hay un choque de ciertos intereses te pueden abrir cincuenta mil cosas sobre hechos que no son ciertos. Si fuera así, cada tres denuncias, chau. Eso es concurso de demandas, porque al final de cuentas son totalmente falsas. Ninguna tiene objetividad y asidero. Ninguna. Pero respetamos los poderes, respetamos al Ministerio Público (MP). Eso sí, es totalmente falso. Y eso se va a corroborar. El MP está procediendo de la manera correcta, y eso hay que saludarlo, hermano.

¿Admira a Edith Lagos?

Totalmente falso, totalmente falso. A quien yo admiro es a mi madre.

Normalmente cuando un Gobierno empieza tiene una luna de miel. No se ve eso ahora. ¿Qué piensa?

Bueno, yo digo, si así es la luna de miel, no me imagino cómo será el Gobierno.

“Somos parte del pueblo y encarnamos sus demandas”

En una entrevista en la revista IDL, por sus comentarios sobre la comunidad LGTBI, dijo: “Cuando usé esas expresiones en Facebook no medí la relevancia que podía tener”. Parece que el problema de fondo es que se hubiese hecho conocido. ¿Se arrepiente de lo que escribió?

Mira, lo que hay que reconocer… eso de arrepentimiento es una cuestión que tiene otra variante. Lo que sí hay que reconocer es que hay que corregir. No han sido correctas, pero también hay que entender que esas expresiones fueron en un contexto totalmente distinto, con un tema cultural, de formación diferente. Cada expresión en las redes sociales responde a ciertos escenarios. Ahora que estamos asumiendo esta responsabilidad, debemos proteger los derechos de todos.

¿Es usted homofóbico?

Noooo, de ninguna manera, para nada, totalmente falso.

¿Qué quiere dejarle el Gobierno de Castillo al país?

El Gobierno tiene que dejar calidad de educación. La educación debe aportar a la investigación científica, a la industrialización del país. También debemos fortalecer a la agricultura. Queremos salud, con hospitales especializados en cada región, con un sistema único de calidad, con atención oportuna, con un médico por familia, con un psicólogo por familia. Que exista menos violencia en el país, en las familias, en la sociedad. Queremos que la seguridad ciudadana no sea exclusiva de algunos distritos de Lima, sino que sea una política nacional. También es importante que la economía esté sólida, que nuestros hermanos tengan carreteras, aeropuertos…

Es una agenda ambiciosa.

Pensamos para el pueblo. Somos parte del pueblo y encarnamos sus demandas.

¿Cómo llega a la política?

Tiene que ver mucho la formación. Mi madre es iletrada, pero muy activa en la comunidad. Llegando de las asambleas comunales, a la casa, hacía un resumen extraordinario, nos contaba. Era como una segunda asamblea. De ahí fui interiorizando. En el colegio no tuve mucho liderazgo político, pero sí vinculación social. Me considero honesto, doy confianza a todos, al que conozco y al que no. Creo que ese es mi error: soy muy confiado. No pienso en la malicia. Y cuando tú me entrevistas pienso que tienes buena intención y por eso no tengo miedo y voy a los medios de comunicación y a cualquier lugar. Yo doy el salto a la política cuando entro a la universidad. Tenía el sueño de ser un gran científico. Lo era, pero me di cuenta de que la clave era la política. Mi pensamiento es social, no individualista.

