El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que durante la pandemia de la COVID-19 se han cometido actos irregulares en el Ejecutivo, y precisó que en particular en el sector Salud. Estas declaraciones se dan en torno a los últimos escándalos sobre tráfico de camas UCI y otros similares.

“ La pandemia también ha sido oportunidad para temas de corrupción y se ha dado grandemente en el sector Salud . Se ha conversado con el ministro de Salud para que tenga mayor cuidado, y donde encuentre algún tema de corrupción están avisados todos de cumplir honesta y correctamente sus funciones”, expresó en entrevista para Latina.

Por ello, manifestó que desde el Ejecutivo están comprometidos con llevar a cabo la lucha contra la corrupción en cada espacio del Estado, incluyendo las inversiones.

“Desde el Ejecutivo tiene que haber esa motivación para que todos los poderes del Estado sean concurrentes y que garanticemos esta lucha implacable, porque, como reitero, detrás de una inversión pública le acompaña la corrupción ”, acotó Bellido.

En esa línea, indicó que uno de los mecanismos para combatir este flagelo es a través de la descentralizaciones, con respecto a la inversión en obras para las regiones y municipalidades.

“Los alcaldes provinciales y regionales no tienen financiamiento para estudios de preinversión. Como no tienen dinero para ello, la gente se ha acostumbrado a cualquier empresa o persona natural o jurídica. Va con un proyecto y le dice: ‘Alcalde, tengo este proyecto’; pero como no hay fondos el alcalde va canalizando de la mano de ciertas irregularidades. Eso tiene que terminar”, puntualizó.

La corrupción “está protegida” por las mismas normas, afirma Bellido

Guido Bellido criticó al sistema peruano y las leyes actuales, pues afirmó que es gracias a ellas que la corrupción se comete con impunidad y entrampa su erradicación.

“ La corrupción está protegida por normas. La corrupción ha sacado sus normas para que puedan sacar dinero del pueblo , y la corrupción organizada... Y ese es uno de los fracasos del sistema”, sostuvo.

