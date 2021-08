Las prioridades del nuevo Congreso: cuatro comisiones investigadoras en un día

El nuevo Congreso inicia funciones con la pierna en alto. En un contexto en el que apremia la necesidad de encontrar contingencias ante una posible tercera ola de la COVID-19 y a pocos días del voto de confianza al gabinete ministerial, ya se observan las tendencias que podrían marcar la dinámica en este periodo congresal.

En lo que usualmente es una etapa de ‘luna de miel’ entre Ejecutivo y Legislativo, el pleno de este jueves 12 de agosto ya ha aprobado la creación de cuatro comisiones investigadoras. Dos de ellas son impulsadas desde el sector de derecha del Parlamento e implican directamente al accionar del presidente Pedro Castillo y su triunfo electoral. Así, las líneas de batalla en el Congreso parecen estar sentadas desde el primer minuto.

¿Son necesarias tantas comisiones investigadoras?

El analista político y director de Vox Populi, Luis Benavente, considera que lo importante para evaluar la creación de estas comisiones es separarlas. “No se pueden meter todas en el mismo saco”, aseguró a La República. Siguiendo ese orden de ideas, pasamos a verlas individualmente.

1. Comisión para investigar el atentado terrorista ocurrido en Vizcatán del Ene

Una matanza como la que sucedió en la zona del Vraem no debe quedar impune. Sin embargo, la propuesta de Perú Libre de investigar el asesinato de 16 personas a manos de narcoterroristas en el poblado de San Miguel del Ene el último 23 de mayo tuvo 57 votos en contra que vinieron principalmente de FP, APP, Avanza País y Renovación Popular. Aunque, desde la oposición se aclaró que el voto en contra no respondía a un ánimo de que no se investigue el caso.

“Lo que propusimos fue darle a la comisión de Defensa facultades de comisión investigadora. Es importante que se investigue, somos contundentes en que debe esclarecerse ”, manifestó Alejandro Cavero de Avanza País. Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, coincidió con dicha postura.

Rosangella Barbarán opinó que matanza en el Vraem se debería investigar en comisión de Defensa. Foto: Captura Twitter.

2. Comisión para investigar irregularidades en gestión de EsSalud durante la emergencia sanitaria

El debate que no requirió debate. Ningún congresista se mostró en contra de indagar sobre adquisiciones y servicios realizados por EsSalud. Fueron 113 miembros del Congreso los que aprobaron la iniciativa que incorporó el tema del Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos locales y regionales. Una comisión en la que todos concuerdan y que podría ayudar a esclarecer el por qué nuestro país fue uno de los más golpeados por la pandemia.

3. Comisión para investigar los primeros días del Gobierno de Pedro Castillo

Las desavenencias llegaron al momento de debatir la propuesta de Patricia Chirinos de indagar sobre los primeros días en que Pedro Castillo no despachó en Palacio de Gobierno.

“La falta de transparencia en los primeros días de gobierno del actual mandatario. Nunca en la historia de la República un presidente democrático ha despachado en la clandestinidad ”, replicó la congresista de Avanza País en la sustentación de la moción.

Patricia Chirinos promovió la moción para investigar los primeros días del Gobierno de Castillo. Foto: Captura.

Pese a la importancia de conocer con quién se reúne el jefe de Estado (razón por la que existe un despacho oficial), para Benavente se podría haber tomado otra medida. “Fueron en estos días donde se designaron a los ministros cuestionados y el Congreso es un órgano de control político, pero eso se hubiera podido resolver con una citación al presidente del Consejo de Ministros, ese camino hubiera sido más adecuado”, apuntó.

La congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú fue en el mismo sentido. “La Contraloría ya ha emitido un informe, ha solicitado que se hagan las correcciones y se han venido realizando. Desde nuestro punto de vista, estos cuatro días no ameritan una comisión investigadora y se está mal utilizando la función de control político del Congreso. En todo caso, la misma Comisión de Fiscalización podría pedir información”, sostuvo.

Entonces, ¿por qué el atentado en el Vraem no debe ser visto por la comisión de Defensa y este caso sí por la de Fiscalización? “ Es un tema de trascendencia , una comisión ordinaria no lo podría ver (el caso del Vraem) al mismo nivel de profundidad que una investigadora, la cual no solo encuentra responsabilidades, también identifica y recomienda ciertos temas de políticas públicas, las cosas que faltan en esa zona, qué otras cosas se pueden hacer, etc.”, aseveró.

4. Comisión para investigar supuestas irregularidades en las elecciones 2021

A todas luces la más polémica de todas. Pese a que no se encontró ningún suplantado y a que diversos entes internacionales constataron el buen desarrollo de los comicios electorales, la bancada de Renovación Popular impulsó la moción.

En su sustentación, José Cueto resaltó que lo único que se busca es “saber la verdad”. Aunque después aclaró que su propuesta incluye “mejorar la ley electoral de cara al futuro” y la solicitud de que las Fuerzas Armadas y la PNP tengan copias de las actas electorales.

Para Benavente, las dudas generales sí son suficientes para crear la comisión. “No podría decir si ha habido o no fraude, no me voy a pronunciar sobre eso, pero en todo caso sí han habido algunos cuestionamientos y dentro del mecanismo de control político del Congreso, creo que sí es dable hacer una investigación sobre los resultados electorales ”, opinó.

No obstante, para la congresista Susel Paredes, esta comisión solo busca una cosa: “ Lo que quieren es reafirmar el guion del fraude para deslegitimar al Gobierno y darles una justificación para la vacancia”.

“Las elecciones acabaron. Esta comisión no tiene sentido, es un gasto de plata inútil . Hay que saber perder”, añadió en diálogo con La República.

Un nuevo mapa parlamentario

¿Qué panorama pinta este Congreso que en menos de un mes ya tiene cuatro comisiones investigadoras? La República también se comunicó con el politólogo Carlos Fernández, quien identificó las motivaciones detrás de la creación de estas comisiones.

“De las cuatro comisiones creadas, tres tienen un claro tinte político conservador y de oposición, y solamente una buscaría esclarecer hechos poco claros de una matanza reciente. La comisión para investigar el sector salud apunta a comprometer a los integrantes de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti. La de investigar los primeros días de gobierno de Castillo pretende buscar causales para posibles censuras de ministros y para un intento de vacancia. Una tercera comisión persigue investigar el proceso electoral, con la clara intención desestabilizadora de mantener el tema del fraude sobre el tapete ”, relató.

Desde esta perspectiva, para Fernández, las líneas de acción para este periodo están trazadas. “ Esto nos anuncia una estrategia obstruccionista del sector conservador del Congreso , ya desde antes del voto de confianza. No habrá luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo”, formuló.

Aunque para Luis Benavente gran parte de esta situación está propiciada por los errores propios del lado de Perú Libre. “La oposición está crispada, pero el oficialismo también es muy provocador. Las designaciones de Castillo en los ministerios han contribuido en el enfrentamiento político porque han generado una reacción muy fuerte, no solo de la oposición sino también de la opinión pública”, explicó.

Conveniencia técnica

Además de las motivaciones para investigar ciertos asuntos, existe el factor de tiempo y los recursos. ¿Cuánto se pierde en la creación de estas comisiones investigadoras? Para la congresista Paredes, mucho.

“Tendríamos que estar viendo temas de salud, campañas de concientización para que la gente no le tema a las vacunas Sinopharm, dar el marco normativo para el regreso a clases, las normas para la reactivación económica, necesitamos a los congresistas haciendo leyes, fiscalizando a los ministerios, etc.”, sugirió.

En ese sentido, algunos congresistas prefieren hacer sus averiguaciones desde su propio despacho. De esa manera, si un legislador desea saber con quién se reunió Castillo puede consultar con el secretario general de la Presidencia, averiguar en los medios que estuvieron todo el día en su casa, etc..

Más allá de los resultados, la instalación de estas comisiones comprende un presupuesto aparte para pesquisas y contratación de asesores. En nuestro país se ha llegado a desembolsar montos que, según los informes del propio Congreso, ascienden a más de 3 millones de soles (Megacomisión) o hasta 6,4 millones de soles (Comisión Lava Jato), si tomamos los más mediáticos.

Incluso el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció al respecto. “Están muy bien (las investigaciones). Pero que sean, pues, investigaciones serias, porque no se puede gastar el dinero del Estado en cualquier investigación para no llegar a ninguna conclusión ”, expresó en conferencia de prensa tras un Consejo de ministros.

Las comisiones ya fueron aprobadas, quedará en sus congresistas miembros demostrar que su formación responde a un legítimo interés de claridad o es solo un paso más a una agenda con un fin más grande.

