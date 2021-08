Guillermo Bermejo: “ese proyecto (Tía María) no va ir…”

Arequipa. El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, visitó el valle de Tambo, franja agrícola de la provincia arequipeña de Islay. Pobladores en contra del proyecto minero Tía María lo condujeron a las cercanías de uno de los yacimientos de cobre que se pretende explotar, La Tapada.

“Ha constatado la cercanía que tiene (La Tapada) con el río Tambo. En reunión con los pobladores señaló que Tía María no va”, indicó el vocero del valle, Miguel Meza Igme.

“El problema de Tía María ustedes deben tener tranquilidad, ese proyecto no va a ir. Si viene Pedro Castillo no se sientan temerosos, si vienen un ministro no se sientan temerosos, porque ese tema ya está cerrado, está terminado”, sostuvo el parlamentario en reunión con pobladores. Además, se comprometió a gestionar la llegada del presidente Castillo y que le va a trasladar la invitación.

Horas antes, Bermejo participó de la inauguración de una obra vial por parte de la Municipalidad de Alto Selva Alegre. El burgomaestre del distrito, Samuel Tarqui, le entregó la llave del distrito a Bermejo, a quien la Fiscalía le pide 20 años de prisión por el presunto delito de terrorismo. “Vamos a seguir trabajando por una nueva Constitución”, ratificó.