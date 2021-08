El parlamentario Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, se pronunció sobre la moción de interpelación que presentó su bancada contra el canciller Héctor Béjar. Afirmó que el pedido de su grupo parlamentario tendrá que ser aprobado por la representación nacional en la próxima sesión plenaria.

“Es probable que pueda ser antes (del pedido de voto de confianza del gabinete). En el próximo pleno del Congreso se discutirá y deberá aprobarse . De ahí hay tres días para que se presente el ministro (Héctor Béjar). Lo que nos interesa es preguntarle varias cosas sobre la política internacional de nuestro país”, declaró a Canal N el último viernes.

Asimismo, el congresista naranja recalcó que existen dos aspectos que causan mayor alarma a su bancada: la salida del Grupo de Lima y el retorno a Unasur.

“ El tema del Grupo de Lima nos preocupa muchísimo . (...) También nos preocupa mucho lo que se ha dicho de volver a Unasur, que es más bien un organismo que ha servido casi de pantalla o de pretexto para la dictadura venezolana”, comentó.

Incluso, aseveró que otra de las inquietudes es que el Ministerio de Relaciones Exteriores “quiera llevar al Perú a la órbita tan desprestigiada del socialismo bolivariano, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que, más bien, significa una preocupación para la democracia del continente”.

Guerra García sobre grupo que investigará elecciones: “Podríamos ser parte de esa comisión”

En cuanto a la decisión del Congreso de crear una comisión investigadora del proceso electoral, Guerra García refirió que, hasta el momento, no han dialogado si la conformarán, pero que es una posibilidad.

“La comisión se tiene que conformar. Normalmente es un acuerdo entre los partidos. Podríamos ser parte de esa comisión . Es un tema que recién lo vamos a analizar, puesto que la iniciativa no ha partido de nosotros, sino de Renovación Popular. No es una decisión que la tenemos tomada”, sostuvo.

Además, expresó que considera relevante que se lleven a cabo las indagaciones para que se revise el sistema electoral. Insistió en que en las Elecciones Generales 2021 hubo “fraude”, pese a que misiones de observadores internacionales precisaron que los comicios fueron exitosos.

“ Para nosotros ha existido un fraude . Lo que hemos hecho es respetar institucionalmente la decisión del JNE, pero nos interesaría que se puedan indagar algunos temas, por ejemplo, las actas. Sería importante revisar las actas que no se entregaron y que le quitaron transparencia al proceso, que lo volvieron opaco”, añadió.

Guerra García sobre Evo Morales: “Es poco elegante tener esta interferencia”

Al ser consultado por la presencia del expresidente de Bolivia Evo Morales en territorio peruano, el congresista de Fuerza Popular deslizó que se trataría de una “interferencia” en la política peruana.

“(Evo Morales) no es un jefe de Estado actualmente. Es poco elegante tener esta interferencia, reunirse con los sindicatos . No me imagino a un expresidente peruano yendo a Santa Cruz o Cochabamba a reunirse con los mineros o cocaleros, y dando opinión sobre la política interna. La Cancillería ha debido ser firme con esto”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.