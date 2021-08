El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña se refirió a la iniciativa presentada por la bancada de Renovación Popular ante el Congreso de la República para que los actuales miembros del Tribunal Constitucional (TC) dejen sus cargos una vez terminado el periodo por el cual fueron elegidos.

Al respecto, aseguró que no se puede hablar de cesar y no de nombrar a los nuevos integrantes del TC en el Legislativo, por lo que dicho escenario “no es constitucional”.

“La Constitución es muy clara, dice que se tienen que poner de acuerdo los dos tercios del Congreso para elegir al Tribunal. Nosotros no tenemos suplentes ni jueces ni nadie que nos reemplace (…) Hablar de cesar y no de nombrar, primero, no es un escenario constitucional y, segundo, nos podría dejar en la situación del vacío que, doy por descontado, no es la intención de que no haya Tribunal. Si cesan a seis de siete, qué Tribunal va a haber”, declaró el último viernes en RPP.

En esa misma línea, Espinosa-Saldaña cuestionó que en el Parlamento aún no se hayan puesto de acuerdo para elegir a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

“Si renuncio, la ley orgánica dice que mientras no haya reemplazante, tengo responsabilidad administrativa y hasta penal por cualquier cosa que ocurra en el ínterin. Echarle la culpa a los magistrados es un error de perspectiva bastante grave ”, aseveró.

De igual manera, lamentó que se hayan frustrado anteriores intentos por seleccionar nuevos magistrados debido a que no se alcanzó la cantidad de votos necesarios, en medio de cuestionamientos al proceso por parte del Poder Judicial.

“Primero, nosotros no queremos quedarnos. Seis meses antes de que tocara irnos, y el que tiene que decir cuándo nos vamos es el Congreso, les dijimos que ejerzan su competencia, que es juntar dos tercios de los votos para sacarnos. No tenemos la culpa de que haya pasado más de dos años y no lo hagan”, añadió.

Por otro parte, saludó la aprobación del Congreso para reactivar la comisión especial del TC. No obstante, mencionó que se debe dejar en claro quiénes la integrarán y cómo se llevará a cabo este nuevo proceso.

