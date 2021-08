Alex Paredes: “No hemos pensado todavía en separarnos de la bancada”

El congresista de Perú Libre por Arequipa, Álex Paredes, niega una ruptura en la bancada oficialista, el alejamiento de los doce parlamentarios maestros que habrían entrado en pugna con el grupo ligado a Vladimir Cerrón como ha trascendido. En una reunión con algunos periodistas de Arequipa, el parlamentario dio sus puntos de vista sobre la crisis política.

¿En los últimos días se habló de que los congresistas del magisterio de Perú Libre estarían impulsando la separación de la bancada?

En el bloque magisterial, somos doce congresistas. En ningún momento hemos pensado eso todavía, porque todos (la oposición) quieren que demos el paso. Pero no, nosotros estamos bien. Estamos bien articulados, organizados y somos los que hemos participado ayer (jueves) en la sesión del Pleno.

Cuando dice “todavía”, ¿no se descarta esa ruptura?

Las posibilidades de problemas al interior de alguna bancada siempre han existido. Mira lo que ha pasado en Renovación Popular, se han ido cuatro.

¿Su salida de la vocería del partido para dar paso a Waldemar Cerrón generó esa molestia?

No. No me sacaron. Yo renuncié a la vocería para ver el tema de las comisiones ordinarias y por la responsabilidad en la Comisión de Educación.

¿Usted se inscribirá en el Partido Magisterial y Popular?

Todavía. Me voy a mantener al margen de los partidos.

¿Considera que hubo un desaire de la presidenta del Congreso al presidente Castillo?

Voy a buscar a la presidenta y le preguntaré qué pasó. De lo poco que he conversado con ella, no siento que sea una persona irrespetuosa, pero vamos a escuchar su explicación.

¿No conseguir la Comisión de Constitución es una derrota para Perú Libre?

La derrota es cuando compites en igualdad. Aquí hubo una repartija y no hubo reparo ni siquiera en las formas. La manera más clara es esto (muestra el cuadro de comisiones), es cómo se han repartido las comisiones y no quieren cambiar. Esto, como gesto o forma, es una vergüenza. El reglamento señala que quien elige los cargos son las propias comisiones, pero ya se tiene que el presidente de la Comisión de Educación es de Renovación Popular.

¿Se está produciendo un cerco desde el Congreso al Gobierno?

Definitivamente. Miren las mociones que se presentaron ayer (jueves), que investigarán los resultados electorales. Las elecciones ya acabaron. Quieren investigar los primeros días del profesor Pedro Castillo. Nosotros hemos tenido una reunión con el presidente y nos ha dicho: déjenlos.

Se presentó una moción para interpelar al canciller Béjar. ¿Está acuerdo con el gabinete?

Nosotros hemos expresado que el presidente Castillo tiene la potestad de elegir a las personas que lo acompañarán en el Ejecutivo y en la composición ministerial. El acto perverso es que no has hecho una función y ya te están cuestionando. En segunda vuelta decían que Pedro Castillo aclare (su plan de gobierno) y presenta un plan del Bicentenario para los primeros cien días. La sensatez dice que por lo menos pasen los primeros cien días y evalúen.

¿Están preparados para nuevas interpelaciones a ministros?

Vamos a actuar conforme a las atribuciones que da la normatividad del Congreso.

¿Que Perú Libre haya pedido la censura de la mesa directiva es parte de esa respuesta?

Por lo menos es una respuesta a una actitud antidemocrática y a una transgresión al reglamento (en la conformación de las comisiones).

¿No teme un escenario incierto en los próximos cinco años con este clima de confrontación?

Si nosotros dejamos pasar estas cosas, seguirán sucediendo en los próximos cinco años.

¿Tienen acercamiento con otra bancada?

La competencia por la mesa directiva demostró con quien teníamos acercamiento.

¿Podemos Perú es un aliado potencial?

Somos Perú, Juntos por el Perú, Podemos Perú, son personas con las que se puede conversar.

¿Está bien que el presidente Castillo no explique nada a la prensa sus actividades?

Es su derecho.

Pero también hay un derecho de la población de tener una rendición periódica de cuentas.

Pero sus actividades las están difundiendo a través del canal del Estado.

¿No podrían recomendarle como bancada que tenga un mayor contacto con los medios?

Es una decisión de él. Nosotros respetamos su estilo de gobierno. Pero hay que recordar que alguna prensa no lo ha tratado bien.

