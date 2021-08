El Poder Judicial negó el pedido realizado por José Domingo Pérez, fiscal el equipo especial Lava Jato, para acceder a la información de los celulares incautados del fallecido expresidente Alan García.

Por medio del expediente n° 00043-2018-38-5002-JR.PE-02 al que tuvo acceso La República, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió declarar improcedente la solicitud al considerar que no se puede pedir medidas sobre bienes violando la intimidad de una persona fallecida .

En efecto, de acuerdo la resolución, José Domingo Pérez había presentado en abril de este año la autorización judicial “para que se disponga la intervención al derecho a la intimidad a fin de poder tener acceso a la información contenida” en dos celulares de marca Samsung, propiedad de Alan García, exmandatario quien falleció el 17 de abril del 2019.

Esta decisión del Poder Judicial se dio luego de que el juez Juan Sánchez Balbuena evaluara los argumentos del Ministerio Público, así como la del abogado defensor de los herederos: Pilar Nores, Alan García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia.

Expediente n° 00043-2018-38-5002-JR.PE-02 niega pedido de José Domingo Pérez para acceder a información de celulares de Alan García. Foto: captura/documento

Para José Domingo Pérez, era necesario acceder a los celulares de Alan García, pues considera que existe información relacionada a la investigación hecha en contra del exjefe de Estado por presunta organización criminal, lavado de activos, colisión agravada, entre otros delitos.

Asimismo, el fiscal pidió al Juzgado de Investigación Preparatoria revisa los datos de los equipos celulares con el objetivo de revisar archivos de texto, imágenes, audios, videos, así como mensajes de texto, llamadas por WhatsApp, entre otros.

No obstante, para el juez, este requerimiento no procede, ya que no existían los motivos necesarios para acceder a los celulares de una persona fallecida.

La sala resolvió en concreto lo siguiente: “ Declarar improcedente el requerimiento formulado por el Primer Despacho del Equipo Especial en mérito del cual requiere la medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos en la modalidad de intervención al derecho a la intimidad; en la investigación formalizada contra Luis José Nava Guibert y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado”.

Expediente n° 00043-2018-38-5002-JR.PE-02 niega pedido de José Domingo Pérez para acceder a información de celulares de Alan García. Foto: captura/documento

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.