Vicegobernador de Arequipa pide perdón por llevar a Elmer Cáceres Llica al cargo

Arequipa. El vicegobernador regional Walter Gutiérrez pidió disculpas a la ciudadanía de Arequipa por haber llevado a Elmer Cáceres Llica a ocupar el cargo de gobernador.

Gutiérrez es dueño del movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, tienda política con la que Cáceres postuló y ganó las elecciones en el 2018. “Soy el culpable de que el señor sea gobernador, porque si no hubiera venido conmigo no ganaba”, dijo al añadir que no hay obras trascendentales en la región. Gutiérrez dijo que reconoce su error y luego anunció que postulará al gobierno regional. “Estamos trabajando para participar en las próximas elecciones. Voy a ser candidato”, dijo.

Según Gutiérrez, el gobernador le pidió disculpas semanas atrás, pero siguen distanciados. De otro lado,mostró su desazón porque Marcelo Córdova continúa al frente de COPASA.

Texto que debe llenar