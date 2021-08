Torres sobre una constituyente: Si el Congreso hace las reformas requeridas, no será necesaria

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se refirió a las condiciones que volverían necesaria, o no, el desarrollo de una eventual asamblea constituyente en el Perú, medida que ha venido generando opiniones polarizadas entre las diversas agrupaciones políticas.

En ese sentido, se expresó sobre el rol del Parlamento para definir si el país necesitará un cambio de Constitución, ya que, para él, es necesaria una serie de reformas en el aspecto económico: “Si el Congreso tiene la capacidad de hacer eso, no será necesaria una asamblea constituyente”.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) sostuvo que la corrupción del Estado sí requeriría de modificaciones en la carta magna. “El Estado es corrupto, pero se tiene que combatir mediante el sistema de justicia. En ese sentido, hay que hacer cambios constitucionales en el sistema. Por eso algunos estamos de acuerdo con una asamblea constituyente” , acotó.

El planteamiento de una asamblea constituyente forma parte de las promesas que el presidente de la República, Pedro Castillo, hizo a la población durante la campaña electoral. Dicha propuesta fue ratificada en su mensaje de toma de mando el último 28 de julio.

“Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente nos proporciona”, expresó Castillo en su primer discurso como mandatario.

Responde cuestionamientos al gabinete

Sobre las investigaciones contra algunos miembros del gabinete, Aníbal Torres alegó: “Bienvenidas las investigaciones del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial. La cuestión es que se hagan objetivamente y rápidamente”.

“Aquí estamos con el señor premier, con el señor ministro de Justicia, y queremos decirle a la colectividad que no crea en las imaginaciones de algunas personas que dicen que aquí hay chavismo, que aquí hay comunismo o que hay terrorismo. Condenamos cualquier acto terrorista , venga de donde venga. Respetamos la propiedad y la iniciativa privada”, añadió.

Asimismo, en respuesta a las críticas sobre la preparación y la idoneidad moral de los ministros, el titular del Minjus manifestó: “ Yo no he venido a aprender, he venido a poner a disposición mis conocimientos y aplicarlos en beneficio de la sociedad. Lo que no sé es robar ”.

Sobre la confianza del Congreso

Finalmente, respecto a la cuestión de confianza que será solicitada por el gabinete ministerial el próximo 26 de agosto, y la posibilidad de que el Legislativo decida no otorgarla, Torres refirió: “Si no nos dan la cuestión de confianza, tranquilamente nos vamos. No vamos a protestar. Está dentro de las competencias del Congreso” .

