Norma Yarrow: “Queremos la gobernabilidad del país, ninguno quiere vacar a Pedro Castillo”

La congresista de la bancada Avanza País Norma Yarrow indicó este viernes 13 de agosto que ninguno de los parlamentarios quiere la vacancia del presidente Pedro Castillo, sino la gobernabilidad del país.

Asimismo, indicó que como Congreso no es su intención ser obstruccionistas, pero que “tienen una responsabilidad” grande hasta el 23 de este mes, cuando se decida si se le da o no la confianza al gabinete que preside Guido Bellido.

“Hemos solicitado al presidente que evalúe cambiar a su premier para poder llegar a consensos. Todos queremos la gobernabilidad del país. Ninguno quiere ni sacar corriendo ni vacar a Castillo. No es nuestra intención ser, en esta oportunidad, los obstruistas (obstruccionistas) como siempre le dicen al Congreso de la República”, manifestó.

Asimismo, señaló que pensó que Castillo solicitaría una reunión para el Consejo de Estado y apela a la “esperanza” de que el mandatario sea flexible sobre los pedidos por el Congreso y se pueda plantear una agenda a cien días sobre temas de economía, salud y educación.

Yarrow reconoce que su reacción no fue la más adecuada

Por otra parte, reconoció que no fue adecuada su reacción al decir que el jefe de Estado llegó en “plan de lloriqueo” al Parlamento para pedir la Comisión de Educación.

“ No fue una buena reacción la mía . Tengo que reconocer que a veces a uno le gana esa sensación de impotencia y reconozco que no fue la más adecuada. Si se ofendió, no fue mi intención. No es su papel intervenir en este caso en el Congreso”, aseveró.

Norma Yarrow: “He sido hostigada por Jorge Montoya”

Hace unos días, la congresista Norma Yarrow manifestó que su renuncia al grupo parlamentario Renovación Popular estuvo motivada por el “hostigamiento político” que vivió por parte del legislador Jorge Montoya, por no haber votado a favor de la lista de su bancada para la Mesa Directiva.

“En mi caso, lo digo abiertamente, he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada desde que se generó la votación de la Mesa Directiva. No he participado. He sido retirada de la bancada por no haber puesto mi voto en favor del señor (Jorge Montoya)”, recalcó en diálogo con la prensa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.