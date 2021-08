El titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que se vayan a implantar las rondas campesinas para apoyar la seguridad ciudadana, tal como se había especulado en los últimos días.

“Espero que a partir de hoy se tenga claro eso: nunca nosotros como Gobierno hemos planteado trasladar ronderos hacia las zonas urbanas y dejamos por descartado . Probablemente han especulado por los resultados (de las elecciones) que no salían y la población, de manera voluntaria, de algunas regiones se han desplazado”, explicó durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En esta línea, explicó que lo que se va a implementar son las rondas urbanas y con ello se referían a “fortalecer las juntas vecinales”, quienes trabajan en conjunto con la Policía Nacional del Perú para combatir la delincuencia.

Además, sobre el oficio cursado por el alcalde de Lima Jorge Muñoz, quien manifestó su preocupación por la posible añadidura de las rondas campesinas al sistema de orden y seguridad, Bellido lo invitó para que converse con el presidente Pedro Castillo.

“Eso no se va a dar, nunca se ha planteado. Por favor, tranquilos. Invitamos al alcalde de Lima a que pueda visitar a nuestro presidente de la República y dialogar para ratificar lo que estamos diciendo ”, acotó el primer ministro.

Torres: La población tiene derecho a defenderse

A su turno, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, resaltó que la población “tiene derecho a defenderse” y, en ese marco, precisó que —si la Policía no era suficiente, ya que existe déficit de personal— cada ciudadano debe trabajar por su seguridad con los mecanismos existentes.

“En la mayoría de países desarrollados, la imputabilidad penal no empieza a los 18 años como aquí en el Perú, sino a los 16 o a los 14, eso hay que recuperarlo. ¿Pero qué dicen nuestros legisladores a veces? No, eso no se puede porque hay un tratado internacional el pacto de San José que lo prohíbe. Señores, sí se puede, se denuncia el pacto en ese extremo ”, informó Torres.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.