Desacuerdo en traslado de Los Dinámicos del Centro

El juez de investigación preparatoria para casos de corrupción de Huancayo, Wilder Walter Camarena Madrid, estaría en desacuerdo con que el proceso a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” sea trasladado a competencia de la Corte Penal Nacional con sede en Lima.

De acuerdo con fuentes judiciales, en una reunión informal con algunos de sus colegas y servidores de la Corte Superior de Justicia de Junín, el juez Camarena habría comentado que considera un agravio y falta de respeto que se considere que magistrados de ese distrito judicial no estén capacitados para ver este proceso.

“¿Por qué creen en Lima que la Corte, la Fiscalía y todas las instituciones están copadas por Perú Libre o Cerrón? Eso es un agravio. Me parece un insulto. Prácticamente dicen que no somos capaces de hacer respetar nuestra independencia. Me parece que se equivocan”, habría expresado el magistrado .

Camarena habría dicho esas palabras cuando en la conversación se habló de la decisión del fiscal superior Omar Tello de disponer que este caso sea asumido por la Fiscalía Supraprovincial para casos de corrupción, en Lima.

Sin bien la Fiscalía ya fijó la competencia de las fiscalías supraprovinciales anticorrupción con sede en Lima para investigar a “Los Dinámicos del Centro”, el proceso continuará en Huancayo hasta que los jueces de la Corte Superior de Justicia cedan la competencia territorial a la Corte Penal Nacional y esta última la acepte.

La fiscal Bonnie Bautista comunicó al juez Camarena la disposición fiscal que dispone que la investigación sea asumida por las fiscalías supraprovinciales para casos de corrupción, a fin de que el magistrado resuelva lo que considere conveniente. La Fiscalía no puede solicitar al juez la declinatoria de competencia.

Trámite

De acuerdo con el artículo 34° del Código Procesal Penal, corresponde al imputado (investigado), el actor civil (Procuraduría) o el tercero civil pedir declinatoria de competencia. “El juez la resolverá, de conformidad con el trámite previsto (...), mediante resolución fundamentada”, añade dicho artículo.

El artículo de la citada norma señala que contra la resolución del juez “procede apelación ante la Sala Penal Superior, que la resolverá en última instancia”. Sin embargo, en la práctica diaria, como sucedió en un caso en el Callao, el tema llegó hasta la Corte Suprema y todo el procedimiento tardó cuatro años.

La Fiscalía espera que el juez Camarena acepte declinar la competencia y facilite el proceso. Los investigados también pueden pedirle al juez que decline la competencia.

En tanto, se espera que en los próximos días, la Procuraduría Ad Hoc para casos de corrupción se apersone al proceso y sea admitido como actor civil y parte agraviada en el procesos. Una vez que la Procuradurías sea admitida como parte del proceso, podrá solicitar la declinatoria de competencia.

El Juez

En mayo, Wilder Camarena acogió un pedido de la Fiscalía para congelar las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón en una investigación por lavado de activos que realiza la Fiscalía de Junín.

La semana pasada, la presidencia de la Corte Superior de Junín encargó a Camarena asumir el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria, que ocupaba el juez Ever Bello Merlo.

Bello Merlo había trabajado antes como asesor del Gobierno regional y rechazó asumir el caso Los Dinámicos del Centro ante los cuestionamientos por su pasada cercanía con Perú Libre.

Pendiente

Prisión preventiva. Esta pendiente que se revalúe el pedido de prisión preventiva contra 20 integrantes de la red de corrupción “Los Dinámicos del Centro”.

Fiscal. En las fiscalías supraprovinciales para casos de corrupción el caso será asumido por la fiscal Vanessa Díaz. La fiscal de Junín Bonnie Bautista seguirá participando en las investigaciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.