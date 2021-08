El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre las comisiones investigadoras que aprobó el Congreso y señaló que “está muy bien” que indaguen, pero que le preocupa que se gasten los recursos públicos en grupos de trabajo que no llegarán a ninguna conclusión.

“Está muy bien. Pero que sean, pues, investigaciones serias, porque no se puede gastar el dinero del Estado en cualquier investigación para no llegar a ninguna conclusión . Si se dice que se va a investigar y que en las elecciones ha habido fraude, que presenten una sola prueba. No la han podido presentar durante el transcurso de los recursos de nulidad que ellos han planteado”, expresó Torres en la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Se fueron a Estados Unidos y miren el papelón que desempeñaron allí. Es un acto vergonzoso que un país se vaya a reclamar que intervenga la OEA, alegando que ha habido fraude sin presentar una sola prueba, que ahora se insista en esas investigaciones, a pesar de que la Unión Europea dice que las elecciones se han realizado ordenadamente y regularmente. Lo mismo la OEA”, agregó.

Torres se refiere, particularmente, a la comisión multipartidaria del Parlamento que indagará sobre las Elecciones Generales 2021. Además, la Representación Nacional también aprobó la creación de un grupo de trabajo que investigará las presuntas irregularidades durante los primeros días del Gobierno de Pedro Castillo.

Asimismo, el titular de la cartera de Justicia indicó que él no está pidiendo que “no hagan las investigaciones”. Lo que a él le “preocupa, como peruano, es que utilicemos recursos del Tesoro Público para hacer investigaciones que no van a llegar a ningún resultado ”.

“Que hagan la investigación, pero que, por favor, lleguen a resultados. Los resultados, ¿cómo se van a demostrar? Con pruebas, no con palabras. De manera que los órganos del Estado somos autónomos, pero nosotros trataremos de trabajar coordinadamente”, concluyó.

Torres se pronuncia sobre voto de confianza

Por otro lado, el ministro Aníbal Torres se refirió al pedido de voto de confianza que hará el gabinete ministerial ante el Congreso y sostuvo que si no les dan, se irán tranquilamente, sin protestar.

“Sobre la confianza que nos tiene que dar el Congreso. Es su facultad. Si quiere, nos da. Si quiere, no nos da. Y si no nos da, tranquilamente nos vamos a nuestras casas. No vamos a protestar por eso. Es la función del Congreso. Claro que sería bueno que no lleguemos a extremos, pero si el Congreso lo desea, ¿qué vamos a hacer? Está dentro de su competencia”, dijo.

