Aníbal Torres: “Si el Congreso no nos da la confianza, tranquilamente nos vamos, sin protestar”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre el pedido de voto de confianza que hará el gabinete ministerial ante el Congreso de la República y manifestó que, si no les dan, se irán tranquilamente, sin protestar.

“Sobre la confianza que nos tiene que dar el Congreso, es su facultad. Si quiere, nos da. Si quiere, no nos da. Y si no nos da, tranquilamente nos vamos a nuestras casas. No vamos a protestar por eso. Es la función del Congreso”, indicó Torres en la conferencia de prensa que dio la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“ Claro que sería bueno que no lleguemos a extremos , pero si el Congreso lo desea, ¿qué vamos a hacer? Está dentro de su competencia”, agregó el abogado.

El gabinete ministerial se presentará ante el Legislativo el próximo jueves 26 de agosto para solicitar la investidura, tal como lo anunció el primer ministro, Guido Bellido, tras reunirse con la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

“Hemos conversado con la presidenta del Congreso de la República. (Ha sido) un diálogo sincero, expresando nuestras intenciones para generar mejores condiciones y mejores oportunidades para cada uno de nuestros hermanos. (Estamos contentos) de este diálogo y (por) el respeto que debe existir entre los poderes del Estado”, expresó.

“También hemos acordado que quien habla va a estar presente en el Congreso de al República el jueves 26 de agosto. Ahí estaremos, sustentando los trabajos, todas las iniciativas que vamos a llevar para que el país esté en mejores condiciones económicas, políticas y sociales”, añadió

Torres se pronuncia sobre comisiones investigadoras

En otro momento, el ministro de Justicia también se refirió a las comisiones investigadoras que se aprobaron en el Pleno e indicó que le “preocupa, como peruano, que utilicemos recursos del Tesoro Público para hacer investigaciones que no van a llegar a ningún resultado”.

“Está muy bien (que indaguen), pero que sean investigaciones serias, porque no se puede gastar el dinero del Estado en cualquier investigación para no llegar a ninguna conclusión. Si se dice que se va a investigar y que en las elecciones ha habido fraude, que presenten una sola prueba. No la han podido presentar durante el transcurso de los recursos de nulidad que ellos han planteado”, culminó.

