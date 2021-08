Aníbal Torres: “No he venido a aprender, he venido a aplicar mis conocimientos”

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aclaró durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros realizada este viernes 13 de agosto, que él no había llegado al cargo para “aprender”, como, según mencionó, especulan.

“Yo, primera vez que llego al Ministerio de Justicia y tanto que hablan de que uno llega a aprender, yo no he venido a aprender, señores, yo he venido a aplicar mis conocimiento aquí , yo conozco lo que se tiene que hacer en estas instituciones”, refirió.

En esa línea, aseguró que lo que “no sabía (es) robar o recibir coimas”, respecto a las acusaciones por corrupción que han tenido varios jefes de distintos cargos en el Ejecutivo.

“ Pero honradamente trabajar, actuar honradamente para mejorar la institución, para mejorar el Estado al servicio de la colectividad, ahí estamos . No hemos venido a aprender, hemos venido a aplicar nuestros conocimientos en beneficio de la sociedad”, añadió Torres.

Torres dice que “no protestarán” si el Congreso les niega voto de confianza

En otro momento, el jefe del Minjus sostuvo que si el Congreso no les da el voto de confianza, actividad programada para el próximo 26 de agosto, se irán “sin protestar”.

“Sobre la confianza que nos tiene que dar el Congreso, es su facultad. Si quiere, nos da. Si quiere, no nos da. Y si no nos da, tranquilamente nos vamos a nuestras casas. No vamos a protestar por eso. Es la función del Congreso”, indicó Torres en la conferencia de prensa que dio la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Claro que sería bueno que no lleguemos a extremos, pero si el Congreso lo desea, ¿qué vamos a hacer? Está dentro de su competencia”, agregó.

