RMP sobre PL: “Han logrado la unidad de todas las fuerzas políticas de oposición”

Para Rosa María Palacios, es más que obvio que hay una guerra entre el Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la discusión está en si el conflicto será de baja intensidad y permanente o agresivo y rápido, que termine en un nuevo proceso electoral.

Pero ¿cómo empieza esta guerra? RMP señaló que Pedro Castillo, presidente de la República, perdió todas las opciones de concertación con el Legislativo al nombrar al gabinete de Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo.

“Buscó un hombre, astuto, inteligente, pero profundamente marxista leninista (...) Un gabinete de colisión para usar la frase de Vladimir Cerrón, quien tiene influencia directa en el Gobierno del señor Castillo... ese fue el primer golpe”, añadió.

En respuesta, la oposición logró ocupar la Mesa Directiva del Congreso y dejó de lado a la bancada de Perú Libre. Agregó que las comisiones más importantes del Parlamento como Presupuesto, Economía, Energía y Minas, Constitución, Fiscalización, Justicia y Defensa no pudieron ser lideradas por los legisladores del partido del lápiz.

“Esos dos goles los metieron desde el Congreso, iban dos a uno. Hoy hay protesta de Perú Libre, pero nadie va a cambiar la conformación de las comisiones. Ellos han logrado hacer algo que era muy difícil hasta hace muy poco tiempo: la unidad de todas las fuerzas políticas de oposición”, advirtió.

Si la unión de los 88 congresistas persiste, RMP precisó que el Legislativo tiene más oportunidad de ganar esta guerra. No obstante, alegó que la necesidad de evitar una disolución es el único factor que une hoy al Parlamento, ya que sus agendas políticas son totalmente diferentes y podrían caer en el populismo, lo cual provocaría un mayor desprestigio frente el Poder Ejecutivo.

“Si el presidente ha ido a visitar a la Mesa Directiva para gestionar la investidura del señor Bellido, que esté tranquilo, lo más probable es que se la den con el número mínimo de votos (...) Si el Congreso permanece unido, prevalece; si el Congreso no permanece unido, no prevalece. La balanza se inclina a favor del Legislativo en esta guerra. Este Congreso puede revertir esa tendencia (de no tener popularidad), no porque sean mejores, sino porque en esta oportunidad el Ejecutivo es peor”, manifestó.

