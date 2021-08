Ollanta Humala sobre distribución de comisiones: “Me parece un abuso del Congreso”

El expresidente de la República, Ollanta Humala, se refirió a la reciente distribución de comisiones en el Congreso de la República, donde la bancada oficialista, Perú Libre, no logró presidir ninguna de las consideradas importantes, lo cual consideró como un “abuso” por parte del Parlamento. Señaló que este acto y el hecho que no haya podido hacerse con la Mesa Directiva del Legislativo viene “acomodando el escenario para que se repita el quinquenio de inestabilidad”.

El jefe de Estado por el periodo 2011-2016 señaló que la manera en cómo se repartieron las comisiones el último martes 10 de agosto en Junta de Portavoces fue un “abuso”. “Las comisiones que se han elegido de tal manera me parece un abuso del Congreso, porque si queremos estabilidad, que creo todos la queremos, no pueden circunscribir al Gobierno a comisiones que no tienen la relevancia de Presupuesto, de Constitución, entre otras” aseveró en Cara a cara.

Como se sabe, la comisión de Presupuesto recayó en el parlamentario Héctor Acuña de Alianza para el Progreso, mientras que Constitución será presidida por Patricia Juárez, representante de Fuerza Popular.

Por su parte, Perú Libre presidirá las siguientes siete comisiones: Ciencia y Tecnología; Comercio Exterior y Turismo; Cultura y Patrimonio; Inclusión Social; Mujer y Familia; Producción, y Pueblos Andinos y Ambiente. Sin embargo, la bancada de Gobierno no se mostró conforme y calificó lo acontecido como “repartija”.

“Este es el segundo quinquenio donde el Gobierno entra de frente sin presidir la Mesa Directiva del Congreso, sin presidir la comisión de Presupuesto y Constitución. Se esta acomodando el escenario para que se repita el quinquenio de inestabilidad y, mientras tanto, no toman conciencia que la pelea entre estos dos poderes del Estado la vamos a pagar los peruanos”, añadió Humala Tasso.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, la Junta Preparatoria del Legislativo rechazó la admisión de la lista 3 conformada por las bancadas de Perú Libre, Partido Morado y Somos Perú que buscaba presidir la Mesa Directiva.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.