El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó haber incurrido en actos de corrupción o terrorismo. Esto, a partir de las investigaciones del Ministerio Publico en las que ha sido incluido.

Sobre el caso de lavado de activos en torno a Los Dinámicos del Centro, Bellido fue tajante. “No ha existido ningún hecho de corrupción. No he hecho nada ni he recibido nada de nadie. Si tuviera la culpa, daría un paso al costado ”, acotó en diálogo con Radio Exitosa.

Asimismo, volvió a negar algún tipo de vínculos con el terrorismo al aducir que las frases por las que se le investiga han sido sacadas de contexto. “ Hemos deslindado de grupos terroristas , como Sendero Luminoso, MRTA y Movadef”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que quienes vienen impulsando la narrativa de los vínculos del Estado con el terrorismo buscan desestabilizar la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo.

“ Detrás de este terruqueo está la intención de que el presidente (Castillo) les deje el Gobierno . Existe la consigna de un sector de ciudadanos de hacerle daño a pesar de su reiterado deslinde de grupos terroristas”, puntualizó.

“No hay ningún sentenciado por terrorismo en este Gobierno. No hay un solo vinculado con grupos terroristas, tenemos gente que está comprometida con el cambio que hemos planteado”, añadió.

