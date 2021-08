Giovanna Peñaflor: “El Gobierno lo que hace con una mano lo borra con la otra y termina anulándose”

Peñaflor considera que la bancada de Perú Libre está demostrando inoperancia y todo indica que no es de mayor importancia para Vladimir Cerrón, quien prefiere la confrontación. Advierte que el presidente Castillo tiene que hacer los correctivos para salir de la crisis y una de las primeras medidas debe ser comunicar más.

¿Cómo evalúa a la bancada de Perú Libre, que perdió la Mesa Directiva y quedó sin comisiones importantes?

Definitivamente, a la facción liderada por Vladimir Cerrón le preocupa más su propio espacio. Nombra vocero a su hermano y pierde comisiones como Educación. Más allá de que sigan juntas, las bancadas del magisterio y de Perú Libre, es evidente que tienen posiciones disímiles y no han podido sumar aliados para las comisiones que aspiraban.

Querían la de Constitución y también la perdieron...

La forma en que se maneja la bancada es, digamos, contradictoria. Como si el Congreso le interesara solo como espacio de confrontación, para discutir con las fuerzas políticas y no como un espacio en busca de concertación y diálogo para llevar una agenda. Hay quienes señalan que es un problema de la oposición, pero creo que es incapacidad de la bancada de Perú Libre.

¿A qué lo atribuye?

Eso se debe a que la conducción de esa bancada no es clara. Se supone que responde a Vladimir Cerrón, a quien parece no importarle.

Otro frente son los funcionarios cuestionados que aparecen cada día, con denuncias y sin el perfil adecuado.

Efectivamente, parece que todo se hace bajo la sombra y luego aparecen denuncias que afectan. El presidente necesita comunicar más a la gente qué es lo que realmente piensa hacer. Necesita ser más claro en sus prioridades; por ejemplo, tiene que reunirse con Velarde. El tema es que hay muy poca información y, en un ambiente como el que vivimos actualmente, no es lo más aconsejable.

La subida del dólar y el precio de los alimentos también afecta al Ejecutivo.

Aunque hay quienes creen que hay un componente internacional en la evolución del precio del dólar y el costo de los alimentos, adicionalmente de la coyuntura política del país; sin embargo, indudablemente más temprano que tarde, el Gobierno va a terminar responsabilizado de eso, pues tiene el manejo de la economía.

La presencia de Francke y la posible permanencia de Velarde al parecer no fueron suficientes.

El hecho de haber logrado que permanezca en el gabinete Pedro Francke o que Velarde siga en el BCR no es suficiente para dar tranquilidad a la economía si no va acompañado de otras acciones y eso lo tiene que tener claro el Gobierno.

¿El enfrentamiento con la prensa también está perjudicando a Castillo?

Es obvio que el proceso electoral, donde varios medios asumieron posiciones contrarias a Castillo y favorables a la otra parte, puede haber generado resquemores y desconfianza, pero la campaña ya terminó y se necesita crear un clima de cierta tranquilidad. Es necesario que el Gobierno haga mayores esfuerzos por comunicar y para eso es imprescindible que tenga una buena relación con la prensa.

La campaña terminó, pero el mismo grupo que hablaba de fraude ahora pide la vacancia.

No hay una sola oposición sino varias con distintos matices. Hay sectores con los que el Gobierno debería haber mantenido un mayor acercamiento. De haberlo hecho no creo que le hubiera dado para presidir la Mesa Directiva, pero sí para participar en ella. Los errores de Perú Libre han hecho que aparezcan las actitudes negativas de la campaña y ha dado pie para que los sectores más extremistas de la oposición aparezcan con discursos que van al límite y más allá del ejercicio democrático.

El Gobierno tiene que asumir parte de responsabilidad y hacer las correcciones. Puede ser que eso no desaparezca las propuestas de vacancia, que no debería darse, pero una corrección deslegitimaría a los voceros de esas ideas. El Ejecutivo no está logrando que esas posiciones sean percibidas como ilegítimas.

La población cree que manda Cerrón y el respaldo a Castillo es reducido.

En este proceso nada ha sido como lo habitual. Este Gobierno no ha sido reconocido rápidamente, ha existido una campaña de fraude, aunque después se demostró lo contrario, no ha tenido el proceso de transferencia a tiempo. El presidente tiene contados días desde que se reconoció su triunfo. Estamos viviendo una situación no convencional.

Algunos consideran un buen gesto la reunión de Castillo con el contralor y el defensor del Pueblo.

El Gobierno tiene unas de cal y otras de arena. Lo que hace con una mano lo borra con la otra y termina anulándose, generando la sensación de ser errático. Se vio un presidente en el mensaje a la nación y otro en la conformación del gabinete.

Algunos creen que Castillo no durará cien días, ¿cree que podrá mantenerse en el cargo?

El Gobierno no ha dado señal de capacidad de rectificar y tiene que poner de su parte. Tener que enfrentar cinco años con el sambenito de que va a terminar su gestión en cualquier momento, no es lo mejor para el Ejecutivo ni para el Perú.

La presencia de Guido Bellido y Héctor Béjar genera resistencia en el Congreso.

Esas objeciones tienen que ver con el tema que viene desde la campaña sobre el comunismo o, peor aún, la cercanía con grupos subversivos. Hay cosas que no han terminado de superarse, pues se vivió una etapa terrible, con pérdidas de vidas humanas y la violencia extrema.

¿No se les debió convocar?

Es un tema que genera polarización y es ahí donde uno se pregunta si era necesaria la presencia de personajes que podían ser cuestionados por ese tema, y si deberían estar en el primer gabinete y en el Gobierno.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.