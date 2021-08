Evo Morales: “Es tarea del Gobierno peruano cumplir con el programa que presentó en campaña”

El exmandatario de Bolivia Evo Morales manifestó que el Gobierno de Pedro Castillo debe trabajar por “cumplir con el programa” que presentó durante la campaña presidencial debido a que él fue el ganador de las Elecciones Generales 2021.

“A mí me sorprendió el programa que presentó el compañero Castillo durante la campaña. Ahí sí tenemos enormes coincidencias. Es tarea, responsabilidad del Gobierno peruano y su equipo cumplir con el programa que presentó porque ha ganado las elecciones democráticas ”, declaró en una conferencia de prensa.

En esa misma línea, Morales Ayma reiteró que no tiene por qué aconsejar al jefe de Estado peruano, sino que solo “comparten experiencias”. Además, indicó que, en diferentes países de la región, la sociedad está en busca de cambios.

“ A nivel de América Latina o Sudamérica, por lo menos, queremos cambios porque los pueblos necesitan nuevas políticas sociales, normas sociales, programas económicos. Colombia es una colonia de Estados Unidos, ¿cómo están los movimientos sociales? Con una lucha permanente”, sostuvo.

Evo Morales: “Yo soy anticapitalista porque el capitalismo nos roba muchos recursos naturales”

En otro momento, Evo Morales insistió en que es una persona que no cree en dicho sistema económico porque este “roba muchos recursos naturales” a los países. Por ese motivo, dijo que buscó que dicho modelo económico no sea imperante en Bolivia.

“ Yo soy anticapitalista porque el capitalismo nos roba muchos recursos naturales . Y cuando nos liberamos económicamente, no solamente es saber política social, sino crecimiento económico con reducción de pobreza. Por eso duramos casi 14 años (en el Gobierno boliviano)”, agregó.

Evo Morales: “Queremos una OEA del pueblo y no del imperio”

Finalmente, Morales Ayma mostró su postura en contra de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que catalogó como un organismo que “promueve golpes de Estado”.

“ Queremos una OEA del pueblo y no del imperio . Queremos una OEA al servicio de gente humilde, de gente pobre, y no una OEA antidemocrática, no una OEA que solo promueva golpes de Estado. El imperialismo y el capitalismo imponen sanciones económicas, bloqueo económico, promueven golpes de Estado a Gobiernos antiimperialistas”, apuntó.

