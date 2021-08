Evo Morales aconsejó una “rebelión política” cuando demandas no son atendidas

En un encuentro con parte del magisterio, el expresidente de Bolivia Evo Morales aconsejó una “rebelión política” cuando las demandas sociales y económicas no son atendidas por las autoridades. “A veces, ante el patrón privado o el patrón Estado, y cuando los gobiernos son liberales o dictaduras militares, hay un patrón estatal que nos organizamos por una reivindicación. A veces las reivindicaciones sociales no son atendidas porque las políticas del imperialismo y del capitalismo no permiten atenderlas, y ahí viene una rebelión ya política”, sostuvo.

En su discurso ante los maestros en el auditorio de la universidad Las Américas, en el Cercado de Lima, Morales precisó que si no se acompaña este proceso de reivindicación con una liberación económica, entonces no hay futuro.

“La base de la política económica (no solo) es la nacionalización de los recursos naturales, sino de los servicios públicos”, dijo el exmandatario. Asimismo, consideró que si el litio se industrializa en Bolivia, así como en nuestro país, seremos una potencia mundial.

Geopolítica

“Con el hermano Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente en Chile, la lucha en Colombia, la situación geopolítica ya está cambiando nuevamente (en) América Latina”, señaló Morales, a modo de análisis del triunfo electoral de la izquierda en algunos países de la región, durante este encuentro.

En ese sentido, el expresidente boliviano manifestó estar seguro de que Luiz Inácio Lula da Silva será el próximo año el presidente de Brasil, y reiteró su respaldó a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, al sostener que es el “presidente de los transportistas, enfrentando tanta acusación y bloqueo económico”.

En otro momento, Morales defendió la convocatoria a una asamblea nacional en el Perú. “La mejor forma de cambiar la política es la asamblea constituyente”, recalcó.

El exmandatario comentó además que las políticas del capitalismo no entienden que los movimientos sociales (tienen) derechos políticos.

“La guerra fría de los Estados Unidos no quiere que haya gobiernos socialistas, progresistas, humanistas, antiimperialistas, y esa política va fracasando y ahora van ganando gobiernos de orientación socialista”, dijo.

Tras ese encuentro, Morales visitó la confederación campesina del Perú (CCP) en el cercado de Lima. Ante los dirigentes que lo esperaban, el exmandatario exhortó al auditorio a organizarse en eventos internacionales “para defender nuestras revoluciones sociales”.

Detalles

Morales se hospeda en el Hotel Westin, en San Isidro. En ninguna de sus actividades dio declaraciones a los medios que lo siguieron en todo momento, incluso cuando, por la tarde, hizo un alto en su agenda para almorzar en el chifa Royal.

En todos sus desplazamientos contó con resguardo y, a propósito de ello, la Policía Nacional del Perú, a través de su cuenta de Twitter, informó que la asignación de seguridad policial al expresidente de Bolivia está respaldada en el Reglamento del DL 1267. “Es función de la policía garantizar la protección de personalidades extranjeras que visiten nuestro país”, precisó el comunicado.

Según sus allegados, es probable que hoy, en medio de otras actividades, Evo Morales pueda responder a los requerimientos de la prensa.

Busca la consolidación de la izquierda

Siempre estuvo resguardado por comitiva policial. El internacionalista Óscar Vidarte está convencido de que Evo Morales tiene interés “por consolidar un gobierno de izquierda” en la región y aliado de Bolivia. Mientras que para la gestión de Castillo puede significar “el camino a seguir de reformas sin violentar la democracia”.

No obstante, dijo que habría que definir si el acercamiento a Morales viene por parte del presidente Castillo, de Vladimir Cerrón o incluso por Verónica Mendoza (JPP).

“A mí no me queda muy claro cuál es el canal que nos vincula a Morales”, manifestó.

