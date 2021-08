César Azabache, exprocurador anticorrupción, señaló que, debido a las investigaciones en su contra que presenta el primer ministro Guido Bellido, por su vinculación con el caso Los Dinámicos del Centro y por presunta apología al terrorismo, está en la obligación de dar un paso al costado.

“En situaciones normales esto tendría, ya hace un par de días, que haber provocado la renuncia del primer ministro. Es imposible mantener el equilibrio en investigaciones de este tipo, mientras el primer ministro, sujeto a esas investigaciones, está al frente del Ejecutivo . No tiene sentido”, declaró para RPP.

Para el abogado, la permanencia de Bellido en la PCM generaría un “conflicto de intereses” en el Gobierno, ya que es uno de los líderes de la gestión de Pedro Castillo, que no puede verse mellada por circunstancias tales.

“Encuentro una situación de verdadero e inevitable conflicto de intereses , en que el primer ministro, que es la cabeza responsable políticamente del Ejecutivo, esté involucrado en esas investigaciones”, añadió.

En esa línea, resaltó que en la actualidad existen tres investigaciones en las que se encuentran Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo. Dos de ellos participan de los poderes del Estado.

En entrevista con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que no ha cometido ningún delito, y negó haber incurrido en actos de corrupción o terrorismo .

“No ha existido ningún hecho de corrupción. No he hecho nada ni he recibido nada de nadie. Si tuviera la culpa, daría un paso al costado“, expresó Bellido.

Fiscalía debe organizarse y formar un solo equipo investigador

En otro momento, Azabache señaló que la Fiscalía debería organizar un solo equipo de las investigaciones en contra de los anteriormente mencionados , que esté liderado por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

“Es momento de que el Ministerio Público se trace como meta organizar un solo equipo que puede estar liderado por el propio fiscal Vela, por supuesto, que reúna los tres componentes en una mesa y que articule la información de ese caso. Como siempre, y ese es un estilo al que el Ministerio Público nos ha acostumbrado, la Fiscalía apunta al máximo un caso por lavado de activos y criminalidad organizada”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.