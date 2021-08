AAR sobre congresistas de PL: “‘Rechazo al golpe’. ¿Cuál golpe? Son unos precarios”

Augusto Álvarez Rodrich recordó la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo en el último quinquenio, el cual tuvo cuatro presidentes y una disolución del Congreso. No obstante, advirtió que el Perú podría volver a repetir esta crisis política.

El sistema constitucional, desde su punto de vista, no posee las garantías necesarias para salvaguardar al Gobierno cuando este no posee una mayoría sólida en el Parlamento.

“Hay una mayoría grande contra el Gobierno, con una mirada muy distinta y un Gobierno que tiene una bancada muy pequeña en el Congreso, pero que puede quebrarse y romperse”, manifestó.

En la mañana de este 12, Pedro Castillo se reunió con la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, en el Congreso. AAR señaló que, según información de Palacio de Gobierno, los temas en agenda fueron: gobernabilidad, salud, educación, la activación del Consejo de Estado y el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido, que será este 23 de agosto.

A la par, congresistas de Perú Libre hicieron un platón a las afueras del Legislativo. Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista, pidió una reconsideración de las comisiones y calificó como una “repartija” las designaciones.

Según el periodista, la bancada de Perú Libre ha demostrado una total inexperiencia al no poder negociar con los otros partidos políticos para lograr liderar las comisiones más importantes para los objetivos de Vladimir Cerrón como Constitución, Economía, Presupuesto, Relaciones Exteriores, Fiscalización y Transporte y Comunicaciones.

“Son bien precarios, no saben ni negociar las cosas porque no tienen claro lo que tienen que hacer (...) Ahora se quejan con sus cartelitos en el Congreso, a llorar al río. La bancada oficialista está teniendo problemas, dicen: ‘Rechazo al golpe parlamentario’. ¿Cuál golpe? Son unos precarios estos señores. Este Gobierno es muy precario, no puede manejar su bancada ”, comentó.

