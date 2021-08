Sendero Luminoso: El 40% de Lima considera que hay gran presencia de simpatizantes en el Gobierno

El último estudio de opinión realizado por Ipsos reveló que casi la mitad de los pobladores de Lima consideran que existe amplia presencia de simpatizantes de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movadef en el gobierno del presidente Pedro Castillo.

De esta manera, la encuesta precisa que el 40% de Lima percibe esta cercanía, mientras que el 34% considera que “hay alguna” presencia de individuos que coinciden con la ideología de SL y Movadef . El 20% cree que no y el 12% no precisa.

A nivel nacional esta creencia baja, ya que se registró que el 29% piensa que hay amplia presencia de simpatizantes del grupo terrorista en mención, en tanto un 34% considera que “hay alguna”; el 31% supone que no hay personal de gobierno con esta inclinación y el 12% no precisa.

En el interior del país, este porcentaje disminuye algunos puntos , ya que 23% sí cree que la mayoría de puestos ocupados en la gestión de Castillo son simpatizantes de los que causaron el conflicto y terror en las calles en los años 80 y 90; el 25% considera que “hay alguna”. No obstante, el 36% cree que no hay simpatizantes y el 16% no precisa.

Ministros que se mostraron a favor de Sendero Luminoso deben ser cambiados

En esa línea, los entrevistados también fueron consultados en si aquellos ministros que tuvieron expresiones de simpatía hacia el movimiento comunista Sendero Luminoso deberían ser reemplazados de sus cargos. La mayoría respondió que sí.

El 83% de los encuestados a nivel nacional afirmó que debían ser reemplazados; solo 11% pidieron que continúe y el 4% no quisieron precisar. En Lima, el 89% creen que deben ser cambiados por otros y solo el 7% piensan que deberían continuar. El 4% no precisó.

Al interior del país la respuesta fue similar, ya que al parecer tampoco están de acuerdo con autoridades vinculadas al terrorismo o que muestren un favor hacia sus ideas. Así, el 80% respondió que debían ser reemplazados, el 13% señalaron que debían continuar y el 17% no especificó.

