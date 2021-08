Grupo de profesores de Perú Libre: “No patearemos el tablero”

Uno de los congresistas que lidera el grupo de 21 docentes de la bancada de Perú Libre (PL), Fernando Herrera Mamani, aseguró a La República que “nosotros no vamos a patear el tablero, como lo han hecho en Renovación Popular”, descartando una división en el grupo parlamentario oficialista.

“Nosotros nos mantendremos, tenemos una madurez política gracias a la lucha sindical, que hemos desarrollado más de 20 años. No vemos el árbol sino el bosque. No vemos intereses particulares sino del pueblo, que ha votado por nosotros, no por los grandes empresarios ni las transnacionales. Con esa responsabilidad no vamos a permitir la desunión. Descarto toda separación”, asegura.

Visiblemente mortificado por la repartición de las presidencias en la comisiones del Congreso, que califica de ‘repartija’, agrega que “los maestros de Perú Libre no tenemos esa malicia política que sí tienen los políticos reciclados”.

Le preguntamos si la designación de Waldemar Cerrón, hermano del polémico secretario general de su partido, como vocero de la bancada, desató molestias, como se informó, contó: “El tema lo hemos tratado dentro de la bancada, hubo un debate y se tomaron decisiones en la interna. Va a haber discrepancias, pero vamos a mantenernos unidos porque debemos responder al pueblo no a una persona ni nada por el estilo. Hemos discrepado, pero por consenso democrático asumimos los resultados”.

Habla Waldemar Cerrón

Preguntado si, a través suyo, Vladimir Cerrón intenta dirigir las acciones de la bancada perulibrista, el parlamentario Waldemar Cerrón lo rechazó de plano. “No, para nada, eso es faltar el respeto a la investidura del congresista”.

Negó que exista la renuncia de 13 maestros en la bancada, descartó “en absoluto” cualquier resquebrajamiento y dijo “mantenemos” la unidad los 37 congresistas. Finalmente explicó que se cambió de vocero de PL y lo asumió él porque Alex Paredes estaba postulando a la Comisión de Educación.

“Veo un cargamontón”

A su vez, el congresista arequipeño de Perú Libre, Jaime Quito, aseguró que no hay escisión en la bancada. “La bancada son de 37 congresistas”, respondió. Agregó que solo se trata de especulaciones que buscan desestabilizar al Gobierno por parte de “grupos que buscan, que quieren mantener el status quo”.

“Lo que veo es un cargamontón que quieren hacer tanto el gobierno como la bancada con el claro propósito de no cambiar ni modificar nada”.

Admitió que hay diversas opiniones y eso más bien demuestra la democracia de su bancada. “No existen opiniones encontradas, lo que existen son opiniones. Y hay que saber respetarlas, pero todos estamos bajo el mismo proyecto y es lo importante”, respondió. Agregó que estas opiniones no significan un fraccionamiento.

Diferencias

Queda. Betssy Chávez, señalada como opositora a Waldemar Cerrón, dijo que no renunciará a PL pese a las diferencias con un sector de su bancada.

En defensa. Alex Flores, un ‘cerronista’ para algunos, dijo que en PL “manda la democracia”.

Reacciones

Fernando Herrera, congresista de Perú Libre, profesor

“El debate (sobre la vocería de la bancada) fue alturado. Que no se tergiverse eso. Hemos discrepado, pero por consenso democrático hemos asumido los resultados”.

Jaime Quito, congresista de Perú Libre

“¿Separación de profesores de la bancada? Solo se trata de especulaciones que buscan desestabilizar al Gobierno por parte de ‘grupos que quieren mantener el status quo’”.

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre

“¿Mi hermano quiere influir en el Congreso? No, para nada. Eso es faltar el respeto a la investidura del congresista. Si hablan de influencia en los demás, no respetamos la democracia”.

