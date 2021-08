José Jerí: “Esperamos medidas concretas del Gobierno”

El vocero de Somos Perú, José Jerí, responde sobre la reunión que su agrupación tuvo con el premier Guido Bellido. Señaló que lo que su partido espera es que el gabinete exponga ante el Pleno su plan de gobierno para los primeros cien días. Añadió, es necesario pensar en una agenda para el país.

¿Qué posición tienen como bancada frente al gabinete que lidera Guido Bellido?

Como bancada somos dos agrupaciones con el Partido Morado y el congresista Héctor Valer. No tenemos una posición oficial todavía. Ambos partidos hemos manifestado diferentes matices y contrastes. Se ha pedido que se hagan cambios necesarios, otras voces han mencionado nombres propios. Desde Somos Perú lo dijimos con franqueza a Guido Bellido que es necesario tener a funcionarios probos. Lo que estamos dejando es la posibilidad para que el presidente Pedro Castillo y el premier reflexionen.

¿No mencionaron nombres de quienes deberían dar un paso al lado?

Fue genérica nuestra solicitud atendiendo a la línea que hemos mantenido en los recientes días sobre el gabinete.

¿Por qué han preferido ser genéricos, como dice?

No vamos a especificar nombre. Preferimos que ellos reflexionen sobre las designaciones. Es responsabilidad de ellos. Si los ciudadanos han expresado una opinión, si los medios han hecho lo propio, entonces saben bien a quiénes nos estamos refiriendo.

¿Qué les respondió Bellido?

Bellido manifestó que el presidente Castillo estaba evaluando –él mismo– convocar a una ronda de conversaciones con las bancadas.

¿Este gabinete, sin cambios, puede conseguir la confianza?

Si no se logra un consenso se verán mecanismos que las demás bancadas propondrán y nosotros veremos si nos sumamos o no.

¿Pero es factible una confianza en estas condiciones políticas? ¿Cómo lo ve?

Todavía hay bastante incomodidad…

¿En las bancadas?

En el Pleno y en nuestra bancada. No todos estamos convencidos y cada quien tiene un punto de vista diferente. Por eso, esperamos medidas concretas del Gobierno, actos que se puedan medir y evaluar. Mire, no solo podemos concentrarnos en la composición del gabinete, también es necesario pensar en una agenda para no contribuir a acrecentar la crisis. Al poner la lupa solo sobre las designaciones estamos dejando de lado lo que se debe hacer con urgencia. No digo que no sea importante lo de los nombres, lo que sostengo es que el debate público no es solamente eso. Por eso fuimos bastante claros con el premier: cuando vaya al Pleno sustente qué piensan llevar a cabo en los cien primeros días, con detalle.

Es decir, ¿se puede pensar en un voto de confianza si el plan es bueno, más allá de los nombres que conforman el gabinete?

Sí, va por ahí, por lo menos es el ánimo, el sentir en los cinco congresistas de SP: pasar esta situación que no nos convence del todo y concentrarnos en lo que se piensa llevar a cabo. Por supuesto, si no nos satisfacen los planteamientos concretos para esos cien primeros días y a eso se les suman estas malas designaciones, entonces habría que evaluar el otorgamiento de la confianza. Por eso pedimos claridad, no solo para nosotros sino para la ciudadanía que quiere escuchar qué es lo que tiene en carpeta el Ejecutivo.

Ahora bien, sus compañeros del PM han sido mucho más tajantes con Bellido. Han pedido que renuncie.

En efecto. Pero, como le digo, en el ánimo de la gobernabilidad es bueno centrarnos en lo que esperamos del gabinete más que en los nombres. Queremos cosas tangibles. Ese es el ánimo de los congresistas de SP. Se decidirá si se da o no la confianza cuando el premier sustente la política del Gobierno.

Con detalle. Jerí, vocero de SP, indicó que se le solicitó a Guido Bellido que sea preciso en el plan de los primeros 100 días. Foto: difusión