Guido Bellido llegará al Congreso cercado por la Fiscalía

El ingeniero Guido Bellido Ugarte, el primer presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo, se presentaría ante el Congreso de la República el próximo 23 de agosto para reclamar el voto de confianza.

Se prevé un encuentro difícil en un Congreso dominado por los partidos de derecha: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso buscan desde la vacancia presidencial hasta la negación de las principales promesas del nuevo Gobierno.

La oposición ha cuestionado a diferentes integrantes del gabinete por sus cualidades profesionales, su cercanía al presidente y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el anuncio presidencial de 28 de julio de promover la convocatoria a una asamblea constituyente que defina una nueva Constitución.

Palabras impuras

Él mismo tiene serios cuestionamientos por sus comentarios antisociales en redes sociales que, tras su elección como congresista y su designación para dirigir el Consejo de Ministros, han saltado al escrutinio público.

“Movistar sigue con su agenda progay, no hace falta decir cómo podemos hacerle sentir nuestra molestia a esta compañía del lobby gay. Para mañana me cortan su servicio, no lo quiero”, escribió en marzo del 2020 en Twitter.

Un año antes de ese comentario, el 2019, escribió en Facebook: “La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”.

Más atrás, el 2018, en esa misma red social comentó: “La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización. Si las cosas siguen como está, la violencia se va a acentuar cada día más”.

Frases que, apenas al ser dichas, provocaron rechazos en los circulos políticos y sociales de la izquierda en la ciudad del Cusco, donde vivía, y han conmovido a los partidos de centro que apoyan al Gobierno. Ellos también pidieron su renuncia.

Apología

La prensa y los opositores políticos no han sido los únicos que han mirado en sus redes para conocer su pensamiento y criticar la decisión del presidente Castillo de designarlo primer ministro del Estado.

La Fiscalía y la policía también han hecho pesquisas en sus redes sociales. En medio de la complicada campaña de segunda vuelta, el 26 de abril de este año, el fiscal especializado en casos de terrorismo Luis Valdivia inició una investigación a Bellido por presunto delito de apología al terrorismo.

Supuestamente habría dado un homenaje en su página de Facebook, en fecha aún sin precisar, a la senderista Edith Lagos, muerta en un enfrentamiento con la policía en 1982. Ese homenaje fue advertido por una patrulla de la policía cibernética, en una entrevista que Bellido concedió a un canal de televisión del Cusco, en la cual evadió llamar grupo terrorista a Sendero Luminoso.

Luego de jurar como presidente del Consejo de Ministros, el 30 de julio, la policía que patrulla las redes sociales volvió a advertir a la Fiscalía de un segundo evento sospechoso: las declaraciones que el 21 de mayo brindó en Willax TV Eddy Bobby Villarroel Medina, conocido como Sacha.

Sacha asegura que Guido Bellido visitó los remanentes senderistas en el Vraem como enviado especial de Perú Libre y Vladimir Cerrón. Esto generó que, el 3 de agosto, la fiscal Eneida Aguilar Solorzano abra una segunda investigación a Bellido por apología al terrorismo.

En esta segunda investigación también fue incluido el presidente fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y otros dirigentes de esa agrupación política.

Lavado

El nueve de agosto último, el sistema fiscal especializado en delitos de lavado de activos informó que se había iniciado una nueva investigación contra el premier Guido Bellido por presunto lavado de activos, en relación con los presuntos vinculos de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” y el financiamiento del partido político Perú Libre.

“Los Dinámicos del Centro” es una investigación de la Fiscalía de Junín a una serie de funcionarios del Gobierno regional que desde el 2012 venían traficando, a cambio de diversas sumas de dinero, con las licencias de conducir.

Luego de las primeras detenciones, el caso se volvió político y la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc para casos de corrupción han involucrado a dirigentes de Perú Libre en sus actividades, aunque estos no aparecían en la estructura de la organización que inicialmente se presentó al Poder Judicial.

A partir de las publicaciones periodísticas sobre las investigaciones en Junín, la Fiscalía de Lavado de Activos decidió iniciar una investigación por lavado de activos contra Vladimir Cerrón, Guido Bellido y el partido Perú Libre. La investigación se sustenta en la llamada telefónica entre Bellido y el secretario nacional de dicho partido político, Arturo Cárdenas.

En la llamada, ambos hablan del pago de la reparación civil que debía pagar Cerrón en un proceso judicial y apoyo para la campaña política. Además, la declaración de un colaborador eficaz que señala que dicha red criminal fue creada para proveer fondos para actividades políticas.

En este contexto, Guido Bellido se presentará en el Congreso. Cuestionado por la oposición, los partidos de centro y bajo el minucioso escaneo de los fiscales del Ministerio Público.

Deslinde

Entrevistas. “Si mis expresiones han afectado, yo pido disculpas. A todo el país, pido disculpas (...) Hoy nosotros tenemos una actitud democrática de luchar contra todo tipo de discriminación, y (estamos) comprometidos con los más de 33 millones de peruanos”, declaró Bellido en TV.

Rechazo. También ha rechazado tener vínculos con el terrorismo y dice que no recuerda la frase sobre Edith Lagos.

Audio 1

Relectura. La fiscal Bonnie Bautista realizó un segundo análisis de los audios que inicialmente habían sido considerados sin relevancia penal. En un audio del 4 de enero, Arturo Cárdenas y Guido Bellido hablan de “balas” (dinero) para los gastos de campaña.

Bellido: Otra cosa, camarada. Lo que quería preguntarte era lo siguiente. ¿Todo está preparado para el evento del 10 y el 11 en Huancayo?

Cárdenas: Sí, ahorita justo voy a chequear eso, hermano. Voy a ir un rato a ponerme de acuerdo con Ricardo para ver todo el tema de los equipos y cómo vamos a hacer. En Cusco, ¿cuándo es? ¿El 18? ¿Cuándo es?

Bellido: No, el 19 y, pucha, voy a necesitar tu apoyo, pues. Pucha, por si acaso. Estoy sin balas...

Cárdenas: ... ¿Qué haremos? Ahorita voy a ver. Por ejemplo, el jueves, el itinerario. A ver, déjame chequear. Acá estaba teniéndole. Mmm... (Bosteza).

Bellido: Arturo, otra cosa. Ha salido el día de hoy un decreto supremo...

Cárdenas: Ya...

Bellido: ... Ampliando a 30 días el estado de emergencia y prohibiendo toda actividad política y social...

Cárdenas: Entonces, Castillo ¿a qué llegaría Huancayo? Nada más a hacer una gira. Gira nada más, ya no sería mitin ni marcha.

Bellido: Una gira a los medios de comunicación, pero prevé pues. Por eso. No vaya a ser que nos acusen y nos pueden denunciar por eso.

Arturo Cárdenas: Claro. Pásame el decreto. Pásame, un favor.

Guido Bellido: Ya te lo he pasado.

Bellido: Escúchame. Otra cosa. Para la actividad de Cusco, apóyame, pues, con balas.

Cárdenas: Puta, voy a ver. Yo también estoy cero, misio acá. Puta madre, oe. Ahora mismo en la tarde...

Bellido: Oe, pero moviliza pues a la gente.

Cárdenas: Ah...

Bellido: Tienes que, pucha, es como ponerlos encima pe.

Cárdenas: Ya, voy a chequear...

Bellido: Escúchame. Envíame a la gente, envíame a la gente.

Cárdenas: Ya... ya, ya. Ya, listo. Un abrazo. Pásame el decreto.

Audio 2

Reparación civil.

Un audio del 18 junio del 2021 que había sido considerado sin interés penal fue recuperado por la Fiscalía de Lavado de Activos como de interés en la investigación.

Bellido: Arturo, te he llamado ayer como loco.

Cárdenas: Estaba en una reunión hermano, acá en la selva central, hermano. ¿Qué pasó con el partido?

Bellido: Ya. Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche.

Cárdenas: Ya… ¿y la agenda?

Bellido: La agenda es el asunto, los 850.000 de caución que hay que pagar.

Cárdenas: Ya.

Bellido: Entonces, lo que hemos estado viendo con Vladimir dividirlo entre cada región, más o menos un promedio de 35.000 habría que recaudar en cada región.

Cárdenas: 35.000 soles.

Bellido: En cada región… ajá. Y hemos estado viendo que la recaudación la haga la secretaria técnica de cada región. En la noche hay que formar una comisión, y esa comisión solo va a recibir los reportes de cada región y cada región tiene que dar un reporte con la relación de las personas aportantes para que todo sea transparente porque también hay tantos choros.

Cárdenas: Claro.

Bellido: Hay que hacer una reunión de 1 hora, rápido nomás, y Vladimir hablará unos 5... 20 minutos y listo. Ahí aprobamos. La fecha estamos viendo, máximo hasta el martes. Se recaudará todo lo que se pueda. Por que ha sido un tema político su responsabilidad, entonces hay que responder políticamente, no lo podemos abandonar.

Audio 3

Nájar. Segundo audio del 18 de junio del 2021. Arturo Cárdenas y Guido Bellido vuelven a conversar de la reparación civil de Vladimir Cerrón.

Cárdenas: Entonces hay que ver quién puede ser de la comisión.

Bellido: Eso lo coordinamos contigo, quién puede ser la persona más seria que puede asumir eso.

Cárdenas: Ya, uhh. Aquí en Junín.

Bellido: En cualquier parte, en Junín.

Cárdenas: Pero tú qué sugieres, pues, quién puede ser. Eso implica que hay que sacar una cuenta bancaria o ¿ya hay una cuenta bancaria?

Bellido: No, una cuenta bancaria. No, no hay que sacar nada. A su cuenta nomás.

Cárdenas: A la cuenta que él tiene ya, nada más.

Bellido: Para eso ya vamos a tener el reporte, tal región tanto ha entregado.

Cárdenas: Listo. Vamos, veamos entonces a quién sugieres.

Bellido: Yo creo que Vladimir tiene consideración, tiene aprecio a Nájar, por qué no lo ponemos a Nájar.

Cárdenas. Allí esta.

Bellido: Él tiene autoridad, es un tipo.

Cárdenas: Nájar uno, otro.

Bellido: Ya allí vemos, uno de…

Cárdenas: Listo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.