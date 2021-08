El congresista Diego Bazán presentó una iniciativa legislativa cuando todavía formaba parte de la bancada Renovación Popular. El proyecto tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que no se pueda nombrar como ministros a personas que tengan acusaciones fiscales o sentencias condenatorias por diversos delitos .

En ese sentido, el proyecto de ley nº 05-2021-CR, que fue apoyado por los demás integrantes de dicho grupo parlamentario, establece que no se podrá designar a titulares de carteras a ciudadanos o ciudadanas que hayan cometido delitos como el tráfico ilícito de drogas, apología al terrorismo, organización criminal, concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado, entre otros.

Proyecto de ley presentado por Diego Bazán

En la exposición de motivos, Renovación Popular indicó que la aprobación de este planteamiento contribuirá a que “personas que han atentado contra el mismo Estado” no ocupen cargos de confianza en el Gobierno.

“No se puede realizar nombramiento de personas que no se encuentren en la capacidad de asumir altos cargos, al encontrarse investigadas, procesadas o condenadas por graves delitos, que no solo atentarían contra la buena imagen del país y por ende con un evidente impacto en nuestra economía al dar una pésima señal, sino que podría confiar estos altos cargos a personas que han atentado contra el mismo Estado ”, se lee en el documento.

Asimismo, se enfatizó que es imprescindible que en el Estado no haya personas que estén relacionadas con las organizaciones terroristas que golpearon duramente al país.

“ No puede existir en nuestro Estado ningún funcionario de alto nivel que haya estado o se encuentre vinculado a grupos terroristas o que avale las acciones que este tipo de personas cometieron en contra de nuestro país. Por ello la urgencia de la modificación que se propone para con ello garantizar que al designarse a un alto funcionario se vigile que este no haya estado vinculado a este delito”, se detalló.

Funcionarios de alta competencia y solvencia moral

De igual modo, se precisó que este proyecto de ley está vinculado con los objetivos del Acuerdo Nacional, específicamente con el que trata acerca de contar con un “Estado eficiente y transparente”.

En esa misma línea, se señaló que con la aplicación de esta norma, el Estado “revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral”.

