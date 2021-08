Waldemar Cerrón: No hay resquebrajamiento en la bancada, mantenemos la unidad

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció sobre una supuesta pugna interna que habría dentro de la agrupación que podría separarla.

Cerrón Rojas aclaró que no hay ninguna clase de división y aseguró que el grupo político con más miembros del Parlamento está completamente unido.

“ No hay ningún resquebrajamiento, mantenemos la unidad todos los 37 congresistas y gracias por darnos la oportunidad de aclarar ese punto ”, señaló para la prensa tras la Junta de Portavoces, donde se definió las comisiones que presidirá cada bancada.

Asimismo, rechazó una posible influencia de su hermano y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la designación del gabinete ministerial y en las futuras decisiones que tome su grupo en el Legislativo.

“Eso es falta la investidura de nuestro presidente. El presidente es el que designa a los ministros, eso está clarísimo (...) Las personas tienen sus sentimientos, pensamientos y autonomía. Cuando alguien habla sobre una influencia sobre los demás no me parece correcto, no estamos respetando la democracia”, aclaró.

Por otro lado, resaltó que, pese a no haber conseguido encabezar los grupos de trabajo parlamentario que ellos pretendían, logró ver un consenso y concertación entre las diversas bancadas.

“ He visto una práctica de consenso de concertación y hay que respetar la democracia, hay que respetar las decisiones de la mayoría y no hay que crear incertidumbre . Si esta vez nos ha tocado aquellas comisiones hay que asumirlas con responsabilidad”, dijo.

Comisión de Educación

Respecto a la presidencia de la Comisión de Educación, la cual era un objetivo para el congresista Alex Paredes, explicó que pese a no haber logrado conseguirla, se obtuvo la vicepresidencia. “Es decir que se ha logrado lo que se estaba planteando”, agregó.

Sin embargo, Paredes Gonzales no se mostró conforme como sí lo hizo Cerrón, pues enfatizó en que pedirán la rectificación de esta designación que favoreció a Renovación Popular.

“ Si no se da la rectificación, nos vamos a reunir los maestros y ustedes ya saben cómo actuamos los maestros ”, declaró a la prensa desde los exteriores del Palacio Legislativo.

“Entendíamos que quienes forman parte de este Congreso lo sabían. Lo hemos manifestado, hemos decantado nuestra intencionalidad y hoy nos damos con la noticia de que la Comisión de Educación es entregada al partido de Renovación Popular, cuyos nueve potenciales presidentes, ninguno tiene el título ni de profesor, ni de profesora, ni de licenciado en Educación”, exclamó.

