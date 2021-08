Vladimir Cerrón suma doce indagaciones en Fiscalía

El médico neurocirujano, ex gobernador regional y político fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, suma 12 investigaciones por presuntos actos de corrupción y lavado de activos en las fiscalías de Junín y las fiscalías corporativas nacionales de corrupción y lavado de activos.

Pero esta suma podría ser mayor y puede crecer. De hecho, ayer el fiscal Richard Rojas Gómez decidió incorporarlo en una nueva investigación por lavado de activos, mientras que la abogada Beatriz Mejía lo denunció por presunta extorsión y sedición, que será admitida a trámite por el Ministerio Público.

Según un reporte confidencial elaborado por la Policía, que circula en Internet, Vladimir Cerrón registraba al mes de mayo de este año 304 ingresos en la base de datos del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones Criminales. Sin embargo, esa relación también incluye los casos donde él es denunciante, aquellos en los que intervino como testigo o denuncias que ya fueron archivadas o prescribieron. Además, se duplican o triplican los ingresos de un mismo caso, por los delitos o las incidencias que se generan entre las fiscalías.

La República ha podido documentar en total 12 investigaciones penales. Estas corresponden a ocho casos en su paso por el Gobierno Regional de Junín, en el periodo 2010-2014, y el proceso de Los Dinámicos del Centro. Además, tres investigaciones por presunto lavado de activos, dos en Junín y una en Lima.

Estos procesos incluyen la condena de 4 años de prisión suspendida por cumplimiento de reglas de conducta, que cumple desde agosto del 2019 por negociación incompatible por la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.

Lavado de activos

El fiscal especializado Richard Rojas inició investigación a Vladimir Cerrón, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, y dirigentes del partido político Perú Libre por presuntamente integrar una organización criminal infiltrada en dicho partido político.

Esta organización supuestamente habría aprovechado las actividades criminales de “Los Dinámicos del Centro” y los contratos laborales en el Gobierno Regional de Junín y a nivel nacional para obtener beneficios propios, financiar las campañas políticas de Perú Libre y pagar la reparación civil de sus integrantes.

En Junín, hay otras dos investigaciones por lavado de activos. Una que data del año 2016 y que incluye a sus hermanos Fritz Elias y el actual congresista Waldemar Cerrón y exfuncionarios del gobierno regional.

A comienzos de año, la Fiscalía planteó el archivo de este caso por falta de pruebas, pero un juzgado concedió seis meses adicionales para nuevas pesquisas en busca de los fondos supuestamente blanqueados.

El 2 de junio último, opositores políticos promovieron otra investigación por lavado de activos, por el presunto depósito de un millón de soles en efectivo en una oficina de la Caja Huancayo del distrito de El Tambo, que se habría transferido al Interbank.

La Caja Huancayo reportó que no tiene registros de ese depósito de dinero. Sí confirmó que Cerrón tenía ahorros por 260.000 soles, que, más intereses en febrero del 2021, fueron transferidos al Interbank.

“Los Dinámicos del Centro”

El 30 de junio, la fiscal provincial de Huancayo, Bonnie Bautista, incluyó a Vladimir Cerrón en la investigación sobre “Los Dinámicos del Centro”. La fiscal le atribuye haber tenido conocimiento de las actividades criminales de esa red de corrupción en el cobro de coimas por las licencias de conducir, y haberlas encubierto para recibir beneficios con los que financiar sus actividades políticas.

Es decir, los cargos atribuidos por Bautista el 31 de julio para investigarlo por corrupción son los mismos o muy parecidos a los que describe el fiscal Rojas para decidir en agosto investigarlo por lavado de activos. El vínculo político del caso Los Dinámicos del Centro motivó que este proceso sea traslado a Lima, a cargo de una fiscalía anticorrupción de competencia nacional.

Desde el 2016, las fiscalías anticorrupción de Lima ya investigan a Cerrón por presuntamente integrarse a la organización criminal liderada por Martín Belaunde, la cual se dedicaba a cometer delitos contra la administración pública, en especial colusión, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, Cerrón habría concertado con Belaunde la firma de un convenio para que los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú) construyan los puentes Comuneros y Eternidad, en dicha región. Sin embargo, el convenio solo habría tenido como objetivo burlar los controles, pues se procedió a subcontratar a las empresas Antalsis, sucursal Perú, Antalsis Perú y Corporación Asía SAC, para construir los referidos puentes.

Gobierno regional

Los otros casos en investigación datan igualmente de su paso como gobernador regional. A comienzo de año, la fiscal Angela Osorio pidió ocho años para Vladimir Cerrón y otros funcionarios por supuestamente coludirse con el empresario Edison García para otorgarle la obra de mejoramiento del hospital El Carmen, falsificando el expediente técnico.

Por lo mismo, hay una investigación por presunta malversación de 22 millones de soles, en las obras de mejoramiento del hospital La Merced, pero por el paso del tiempo el caso está por prescribir sin llegar a juicio público.

Las fiscalías de Junín también investigan a la administración de Cerrón por el abandono de las obras del proyecto Betania, que comprendía de dotar de electrificación a ocho comunidades nativas ubicadas en la cuenca del río Tambo, en la provincia de Satipo. El consorcio que ganó el proyecto abandonó la obra cuando ya se le había pagado una serie de avances.

Igualmente, se investigan los contratos que el gobierno regional otorgó al consorcio del empresario Víctor Quispe Palomino, para la construcción de carreteras.

“Una más para la persecución”, responde Cerrón

A través de su cuenta social en Twitter, el líder de Perú Libre ha rechazado todas las investigaciones y las considera parte de una persecución política.

“Una más para la persecución...”, “siguen con la persecución política, no se cansan, yo tampoco”, escribió en la red social, luego de que se informó de la decisión de la Fiscalía de incluirlo en una nueva investigación por lavado de activos.

Además, cuestionó el traslado del caso de Los Dinámicos del Centro de Junín a Lima y consideró que se realiza por presiones mediáticas. “Persecución más clara que el agua. Informe de Dirandro dice que no hay nada relevante en las escuchas. La jueza dice que no procede prisión preventiva. Lima dice que no es relevante”, precisó.

En otro tuit señaló que el linchamiento mediático jurídico no logra doblegar su posición política.

Las cifras

305 ingresos reporta la mesa de partes de la Fiscalía y la Policía.

12 casos de corrupción y lavado de activos enfrenta en Junín y Lima.

