Renovación Popular presidirá comisiones de Inteligencia y Educación

Los parlamentarios de Renovación Popular, José Cueto y Esdras Medina, fueron elegidos en su bancada para presidir las comisiones de Inteligencia y Educación, respectivamente en el Congreso de la República.

Cueto Aservi se manifestó recientemente con respecto a la renuncia de tres parlamentarios de esta bancada y su incorporación a Avanza País el último lunes 9 de agosto y confirmó que hubo desacuerdos de los parlamentarios Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán con la bancada; por tanto, decidieron no continuar más en la agrupación con la que llegaron al Legislativo.

“Se fueron, así de fácil, no hay que hacer tanto drama (...) Lo vamos a manejar internamente, ha habido un problema de caracteres y ha habido un par de situaciones que no nos ha gustado a muchos de las bancadas. Eso ha generado que no se hayan puesto de acuerdo y han tomado su decisión libre y se han ido”, señaló en diálogo con Exitosa.

Mientras tanto, Medina Minaya, líder evangélico, exconcejal, seis veces postulante a cargos públicos y activista de “Con mis hijos no te metas”, es considerado la mano derecha del excandidato a la presidencia Rafael López.

En marzo de 2018, Medina era regidor de la municipalidad de Arequipa y postulaba a la alcaldía. En dicha campaña propuso una serie de programas para personas con otra opción sexual y así volverlos “normales”. Sin embargo, en la campaña congresal de 2021, cuando le preguntaron si un homosexual nace o se hace, prefirió mantenerse al margen: “Dada la coyuntura, permítame reservarme la respuesta”, dijo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.