La congresista Norma Yarrow manifestó que su renuncia al grupo parlamentario Renovación Popular estuvo motivada por el “hostigamiento político” que vivió por parte del legislador Jorge Montoya, por no haber votado a favor de la lista de su bancada para la Mesa Directiva.

“En mi caso, lo digo abiertamente, he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada desde que se generó la votación de la Mesa Directiva . No he participado. He sido retirada de la bancada por no haber puesto mi voto en favor del señor (Jorge Montoya)”, recalcó en diálogo con la prensa.

Yarrow Lumbreras indicó que su renuncia estuvo motivada en que en la bancada no había oportunidad de llegar a consensos. “El problema se llama diálogo. Cuando uno viene al Parlamento, viene a parlar, a hablar, a consensuar, y eso es lo que lamentablemente no existe en la bancada de Renovación Popular”, señaló.

En esa misma línea, informó que finalmente optaron por apartarse del grupo parlamentario Renovación Popular porque, como “castigo”, no les iban a permitir conformar ninguna de las 24 comisiones ordinarias del Parlamento.

“La decisión se tomó ayer porque no nos iban a colocar en ninguna de las comisiones del Congreso de la República a los tres, en castigo , porque los tres no habíamos votado por la mesa del almirante Montoya”, sostuvo.

Norma Yarrow: “Traidora no soy”

La parlamentaria también se refirió a las afirmaciones de Jorge Montoya, quien la llamó “traidora” por no haber votado a favor de la lista que él encabezó para la Mesa Directiva. Yarrow enfatizó que dicha lista no debió presentarse.

“Para mí fue muy duro escuchar que el día sábado en un programa televisivo el señor Montoya por segunda o tercera vez me llame ‘traidora’. Es un calificativo bastante duro para una persona, hombre o mujer. Traidora no soy , porque yo tenía una palabra empeñada con mi líder y con las bancadas democráticas. Esa lista nunca debió haberse presentado porque era unipartidaria”, comentó.

Norma Yarrow: “Hemos pedido una licencia al partido de Renovación Popular”

Finalmente, Norma Yarrow informó que, debido a que ahora forma parte de la bancada Avanza País, ha pedido licencia al partido Renovación Popular. No obstante, no descartó volver al grupo parlamentario si es que en el 2022 se cambia de portavoz.

“ Hemos pedido una licencia al partido de Renovación Popular . Si el próximo año de cambia de vocero... nosotros queremos y hemos querido tener una situación partidaria, pero lamentablemente cuando no existen consensos y existe autoritarismo en una bancada, no podemos trabajar”, acotó.

