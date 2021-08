Renovación Popular niega hostigamiento de Jorge Montoya a Norma Yarrow

Los congresistas de Renovación Popular aseguraron que Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán, quienes ahora forman parte de la bancada de Avanza País, mienten cuando afirman que hubo hostigamiento político por parte de Jorge Montoya.

La parlamentaria Noelia Herrera indicó que las razones dadas por Yarrow, Córdova y Bazán para renunciar a la bancada de Renovación Popular carecen de veracidad. “ No ha pasado absolutamente nada de lo que se está afirmando . Como mujer, respaldo a nuestro vocero de bancada. Así que le queremos decir a nuestros militantes y votantes que estamos unidos y no se dejen llevar por falsas noticias que no se ajustan a la verdad”, señaló.

“ Negamos tajantemente las afirmaciones hechas por nuestros compañeros , las cuales lamentamos mucho y esperamos, en todo caso, pueda darse solución de forma interna y nos enfoquemos en lo que importa, que es sacar al país de la situación en la que hoy se encuentra”. añadió.

Por otro lado, la legisladora María Jáuregui afirmó que el vocero de la bancada, Jorge Montoya, no se encontraba en condiciones de hablar con la prensa. “ El congresista Montoya es un caballero, un hombre íntegro, y hoy no puede hablar porque definitivamente está afectado , porque a una persona de bien no se le puede manchar la honra como lo están haciendo.”, indicó.

“Él no dijo el nombre de Norma; además, traidor no es una mala palabra, es una palabra que está en el diccionario y es parte de nuestro lenguaje. Se quiere crear una imagen del almirante totalmente falsa, jamás a hostigado a la congresista”, añadió Jáuregui sobre el calificativo de “traidora” que Montoya le adjudicó a Yarrow.

Por último, Jáuregui también mencionó que Yarrow miente al decir que no los habían considerado para integrar comisiones: “ Ellos no pueden decir que no estaban en ninguna comisión, eso es mentira ”. En esa línea, Noelia Herrera agregó que se había designado a José Cueto y a la misma Yarrow para presidir las comisiones que les tocaría.

